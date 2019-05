Nghệ An: Công an viên gây tai nạn khiến một Trung tá CSGT bị thương nặng

Ngày 9/5, Đại tá Cao Minh Phượng – Trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An cho biết, Trung tá Âu Văn Kiện, đội CSGT 1 – 46 thuộc phòng bị một chiếc xe máy tông trúng và bị thương rất nặng khi đang làm nhiệm vụ trên quốc lộ 46B, đoạn qua xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An vào tối ngày 8/5.

Hiện trường vụ tai nạn.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 19h30 ngày 8/5, khi đội đang làm nhiệm vụ trên quốc lộ 46B, đoạn qua xã Hưng Tây thì phát hiện một chiếc ô tô có dấu hiệu vi phạm. Lúc đó, Trung tá Kiện ra hiệu lệnh dừng xe và đi qua bên kia đường để kiểm tra.

Vừa lúc này, một người điều khiển xe máy (chở một người ngồi sau) đi với tốc độ cao đã không làm chủ được tay lái và tông trúng Trung tá Kiện. Vụ tai nạn khiến 3 người ngã xuống đường, bất tỉnh. Sau đó, cả ba được đưa đến Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An cấp cứu. Tại hiện trường, chiếc xe máy bị văng ra xa khoảng 50m.

Ông Cao Văn Lực – Trưởng Công an xã Hưng Tây xác nhận, người điều khiển xe máy tông trúng Trung tá Kiện là anh Trần Văn Kiên (23 tuổi, công an viên của xã). Anh Kiên công tác tại xã mới được 2 năm. Hiện, anh Kiên đang được điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An.

Bác sĩ Lê Thị Phước An – Trưởng khoa Răng hàm mặt (Bệnh viện Hữu Nghị đa khoa Nghệ An) thông tin, bệnh nhân Kiện đã được chuyển ra Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) điều trị. Bệnh nhân bị chấn thương sọ não, máu tụ nội sọ, chấn thương răng hàm mặt và gãy bàn tay.

Hiện, vụ tai nạn đang được Công an huyện Hưng Nguyên điều tra, làm rõ.

V. Đồng