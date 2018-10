Nghệ An có tân chủ tịch UBND tỉnh

Sáng nay, 1/10, Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An khóa 17 (nhiệm kỳ 2016 - 2021) đã tổ chức kỳ họp thứ 7 (kỳ họp bất thường) để miễn nhiệm chức Chủ tịch UBND tỉnh đối với ông Nguyễn Xuân Đường (nghỉ hưu theo chế độ) và bầu chủ tịch UBND tỉnh mới.

Kết quả bỏ phiếu, ông Thái Thanh Quý, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Nghệ An, trúng cử chức danh Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2016 - 2021 với tỷ lệ 100% phiếu bầu (86 phiếu/86 đại biểu tham dự kỳ họp).

Ông Thái Thanh Quý được HĐND tỉnh Nghệ An bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2016-2021.

Ông Thái Thanh Quý sinh năm 1976, quê xã Long Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An), là thạc sĩ chuyên ngành quản lý kinh tế, nguyên Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An (từ năm 2010 - 2012); Bí thư Huyện ủy huyện Nam Đàn (từ năm 2012 - 2016); Chánh văn phòng Tỉnh ủy Nghệ An (từ năm 2016 - 2017). Từ tháng 9/2017 ông Quý là Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Nghệ An. Trước đó, vào tháng 1/2016, tại Đại hội XII của Đảng, ông Thái Thanh Quý được bầu vào Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành T.Ư Đảng.

Ông Thái Thanh Quý hứa sẽ làm tốt nhiệm vụ mới.

Phát biểu tại kỳ họp, ông Thái Thanh Quý hứa sẽ nỗ lực phấn đấu trong công tác, đáp ứng sự tín nhiệm của các đại biểu và nỗ lực để gìn giữ sự đoàn kết, nhất trí, phát huy dân chủ, quyết liệt trong thực thi nhiệm vụ, lấy dân làm gốc, tiếp tục đổi mới, xây dựng hệ thống chính quyền vững mạnh, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ.

V. Đồng