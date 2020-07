Ngập lụt nặng nề ở Hà Giang không liên quan đến mưa lũ bên Trung Quốc

5 người tử vong, 524 ngôi nhà bị ngập do mưa lũ



Sau một ngày ùn tắc do sạt lở đến sáng 22/7, Quốc lộ 2 đoạn qua tỉnh Hà Giang đã được thông xe một làn sau những cố gắng không mệt mỏi của lực lượng chức năng.

Trước đó do mưa lớn trên địa bàn tỉnh Hà Giang đã gây ra tình trạng sạt lở đất đá trên một số tuyến giao thông huyết mạch, đặc biệt là Quốc lộ 2 với nhiều vị trí sạt lở taluy dương gây tắc đường.

Cả chục máy xúc lật, máy xúc cần và ô tô vận chuyển đã được huy động để dọn hót sụt trượt, bảo đảm giao thông một cách sớm nhất.

Cơn mưa lớn trút xuống vào đêm 20/7 và kéo dài đến sáng 21/7 khiến TP Hà Giang chìm trong biển nước.

Trong ngày 22/7, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai đã cử đoàn công tác do Phó Trưởng ban Trần Quang Hoài làm Trưởng đoàn đã đến Hà Giang chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả do mưa, lũ.

Theo báo cáo nhanh, tính đến 6h sáng 22/7, mưa lũ tại Hà Giang đã làm 5 người chết, trong đó 3 người tử vong do sạt lở đất gồm hai mẹ con ở xã Bản Nhùng, huyện Hoàng Su Phì và một người tại TP Hà Giang; 2 người tử vong do bị lũ cuốn trôi (1 người ở huyện Bắc Quang, 1 người ở huyện Bắc Mê). Mưa lũ cũng khiến 2 người khác bị thương.

Tuyến Quốc lộ 2 đoạn Km5 TP Hà Giang tắc cục bộ do sạt lở đất. Ảnh: PV

Ngoài ra mưa lũ đã làm 2 nhà bị sập, cuốn trôi; 57 nhà bị thiệt hại; 524 nhà bị ngập; 215ha lúa và hoa màu, 5ha cây lâm nghiệp, 24 ha ao cá và nhiều gia cầm, gia súc bị thiệt hại. Nghiêm trọng hơn, mưa lũ cũng khiến 2 nhà máy thủy điện (Thái An, huyện Quản Bạ và Thuận Hòa, huyện Vị Xuyên) bị dừng hoạt động do đất đá sạt lở, vùi lấp hệ thống máy móc.

Hiện tỉnh Hà Giang đã huy động các lực lượng vũ trang tìm kiếm các nạn nhân bị thương vong, thăm hỏi, động viên gia đình bị nạn và hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả do mưa lũ và sạt lở đất gây ra. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cũng tổ chức lực lượng sẵn sàng ứng cứu, giúp đỡ người dân đi lại khi cần thiết. Đồng thời, huy động nhân lực, thiết bị thông tuyến các tuyến đường bị sạt lở, sơ tán dân khỏi khu vực ngập lụt, sạt lở…

Ngập lụt tại Hà Giang không liên quan đến mưa lũ ở Trung Quốc

Bộ đội Biên phòng Hà Giang đang tích cực giúp người dân vùng lũ di dời đến nơi an toàn.

Thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, trong 23/7, do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió trên cao hoạt động yếu dần nên khu vực vùng núi Bắc Bộ tiếp tục mưa rào và giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng không riêng ở Hà Giang mà lan rộng sang các tỉnh Tuyên Quang, Bắc Kạn, Cao Bằng, Yên Bái, Phú Thọ, Lai Châu, Sơn La.

Mưa lớn gây ngập lụt nghiêm trọng tại Hà Giang diễn ra trong bối cảnh thiên tai tại Trung Quốc khiến nhiều người lo ngại. Tuy nhiên, theo thông tin tham khảo từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, mưa lớn ở Hà Giang và các tỉnh Tây Bắc Bộ là mưa tại chỗ, không phải do mây từ nơi khác kéo tới.

Ông Nguyễn Đức Vinh, Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Hà Giang cho biết, nguyên nhân chính khiến Hà Giang ngập nghiêm trọng trong sáng 21/7 là lượng mưa trút xuống quá lớn. "Mưa chỉ vài giờ mà đã hơn 100mm là rất lớn. Trong khi đó, Hà Giang có địa hình lòng chảo, mưa xuống nhanh nhưng nước không kịp thoát gây ra ngập úng nghiêm trọng. Từ năm 1986 đến nay, việc ngập úng vẫn thỉnh thoảng diễn ra", ông Vinh cho biết.

Trong khi đó, ông Bùi Đức Tuấn, Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn khu vực Việt Bắc cho rằng, thông thường, những đợt lũ xảy ra thường là lũ thượng nguồn và xuất hiện trên diện rộng. Tuy nhiên, đợt lần này lại chỉ tập trung ở Hà Giang. Hà Giang có địa hình gần như một thung lũng. Xung quanh thành phố là các rãnh núi cao nên lượng nước dồn về rất nhanh.

Nói về nguyên nhân của đợt mưa lớn đang diễn ra ở Hà Giang và các tỉnh miền núi Bắc Bộ, ông Bùi Đức Tuấn cho biết đây là một trong những hiện tượng do áp cao cận nhiệt đới lấn sâu vào nội địa. Hình thái này kết hợp với xoáy và gió trên cao tồn tại lâu ở khu vực Hà Giang. Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn khu vực Việt Bắc cũng bác bỏ thông tin mưa lớn ở Hà Giang sáng 21/7 do ảnh hưởng bởi hình thái gây mưa lũ tại Trung Quốc. Theo đó, mưa xuất hiện tại chỗ, do chính vùng mây hội tụ hình thành tại khu vực, không phải do mây từ những nơi khác di chuyển đến.

Thủ tướng yêu cầu khắc phục hậu quả mưa lũ ở Hà Giang

Nhiều ô tô đậu dưới đường bị ngập đến nóc.

Trước tình hình mưa lũ tại một số tỉnh miền núi phía Bắc gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc đến thân nhân các gia đình có người bị thiệt mạng; biểu dương và đánh giá cao sự chủ động của cấp ủy Đảng, chính quyền, lực lượng vũ trang, các cơ quan, đoàn thể và nhân dân địa phương trong ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ.

Thời gian tới, mưa lũ còn diễn biến phức tạp, để khẩn trương khắc phục hậu quả, giúp nhân dân sớm ổn định đời sống, đồng thời chủ động ứng phó mưa lũ, Thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh Hà Giang tổ chức thăm hỏi, động viên các gia đình bị thiệt hại, nhất là những hộ có người bị chết; hỗ trợ cứu chữa người bị thương; huy động lực lượng tại chỗ hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ. Bố trí chỗ ở tạm cho các hộ bị mất nhà cửa; rà soát, chủ động di dời dân cư ra khỏi khu vực nguy hiểm; tổ chức hỗ trợ lương thực, không để người dân bị đói.

Kiểm soát, hướng dẫn, hỗ trợ bảo đảm an toàn giao thông tại các khu vực bị sạt lở, ngập sâu. Tập trung khôi phục công trình hạ tầng bị hư hỏng, đặc biệt là công trình giao thông, thủy lợi, điện, nước, y tế, giáo dục để phục vụ sinh hoạt cho người dân.

Bộ GTVT được yêu cầu chỉ đạo kiểm tra, khắc phục nhanh các sự cố trên các tuyến quốc lộ, hỗ trợ địa phương khắc phục các điểm bị sạt lở, ách tắc trên các trục giao thông chính nhằm đảm bảo giao thông an toàn và thông suốt.

Bộ NN&PTNT, Bộ Công Thương chỉ đạo kiểm tra, kịp thời sửa chữa các hồ đập thủy lợi, thủy điện, các công trình bị sự cố do mưa lũ nhằm đảm bảo an toàn, sớm khôi phục sản xuất và chủ động ứng phó các các đợt mưa lũ tiếp theo.

Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an chỉ đạo Quân khu 2 và các lực lượng đóng quân trên địa bàn sẵn sàng triển khai lực lượng, phương tiện hỗ trợ tìm kiếm cứu nạn và khắc phục hậu quả thiên tai theo đề nghị của địa phương.

Hàng loạt ô tô ở Hà Giang trôi bồng bềnh trong nước Mưa lớn khiến một số khu vực trũng của TP Hà Giang ngập sâu cả mét, nhiều ô tô của người dân chìm trong nước. "Mưa lớn khiến nước về các hồ thủy điện ở Hà Giang tăng nhanh. Thủy điện sông Miện 6 (phường Quang Trung, TP Hà Giang) phải thông báo xả lũ 600m3/s và tiếp tục tăng thêm nếu mưa to kéo dài. Mưa vào lúc nửa đêm khiến người dân không kịp di dời tài sản. Hiện chính quyền địa phương đã có thông báo khẩn để người dân chủ động trong phòng, chống lũ lụt, bảo vệ tài sản", anh Nguyễn Hoàng Giang (ở phường Ngọc Hà, TP Hà Giang) thông tin.

Nhóm Phóng Viên