Ngắm ruộng bậc thang Mù Cang Chải đẹp lung linh mùa đổ nước

Mùa đổ nước trên Mù Cang Chải thường diễn ra vào tháng 5 và tháng 6 hàng năm. Đây là thời gian các cơn mưa mùa hạ đổ về và cung cấp nước cho bà con dân tộc cấy mùa vụ mới.



Tuy nhiên do thời tiết năm nay có lượng mưa khá ít nên mùa đổ nước trên huyện Mù Cang Chải phải kéo dài đến tận cuối tháng 6. Nhiều thửa ruộng bậc thang có thời gian cấy mạ non cách nhau tới hơn một tháng. Đến đây thời điểm này, nơi được ví là thiên đường ruộng bậc thang của Việt Nam, du khách sẽ chiêm ngưỡng được một vẻ đẹp lung linh, huyền ảo, đa sắc màu do sự phản chiếu ánh sáng của mặt nước trên các thửa ruộng.

Sản xuất nông nghiệp của đồng bao dân tộc vùng cao phụ thuộc rất nhiều vào thiên nhiên.

Vẻ đẹp lao động của con người nơi đây trước thiên nhiên hùng vĩ.

Khu vực ruộng bậc thang hình mâm xôi, một điểm du lịch nổi tiếng của Mù Cang Chải mới vừa được đổ nước.

Nhiều thửa ruộng có thời gian cấy mạ non khác biệt với nhau.

Mùa đổ nước cũng là một thời điểm thu hút đông đảo khách du lịch.

Màu xanh của mạ non với màu nâu vàng của đất tạo nên những bức tranh sinh động.

Vẻ đẹp lung linh của các thửa ruộng bậc thang lúc hoàng hôn.

Vẻ nguyên sơ của thiên nhiên nơi đây chính là thế mạnh du lịch của vùng đất này.

Sau 3 tháng, ruộng bậc thang Mù Cang Chải sẽ được nhuộm vàng trong mùa lúa chín.

Ảnh: Anh Tú

Bài viết: Chí Cường