Nắng nóng ngắn ngày sắp quay trở lại miền Bắc

Trung tâm Khí tượng Thủy văn cho biết do ảnh hưởng của hội tụ gió lên đến 5000m nên trong ngày và đêm nay (7/8), Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác; khu vực Tây Bắc và Việt Bắc có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to với lượng mưa phổ biến 20-50mm/24h, riêng các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang khả năng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to (lượng mưa 50-100mm/24h). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nắng nóng ngắn ngày sắp diễn ra ở miền Bắc. Ảnh minh họa

Khu vực Hà Nội ngày hôm nay (7/8) có lúc có mưa rào và giông. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Chuyên gia khí tượng nhận định mưa giông sẽ giảm dần từ ngày hôm nay. Sang ngày mai, miền Bắc dần tăng nhiệt và đạt ngưỡng nắng nóng với nhiệt độ lên tới 36 độ C. Dự báo đợt nắng nóng này kéo dài đến giữa tuần sau (từ 10-12/8).

Ngoài ra, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh nên trong ngày và đêm nay (7/8), ở các tỉnh ven biển Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết cả nước những ngày tới:

Phía tây Bắc Bộ: Ngày 7/8, đêm và sáng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ ngày 8-11/8, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to (thời gian mưa tập trung vào đêm và sáng). Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ ngày 12-16/8, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có giông. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Phía đông Bắc Bộ: Ngày 7/8 đêm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông, ngày có mưa rào và rải rác có giông, cục; riêng khu vực vùng núi phía Bắc có mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ ngày 8-11/8, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng vùng núi phía bắc có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; ngày nắng, riêng đồng bằng và trung du có nơi có nắng nóng. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ ngày 12-16/8, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có giông. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Từ nay đến ngày 16/8, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng, từ ngày 10/8 có nơi có nắng nóng. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Ngày 8/8 và từ ngày 12-16/8, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, riêng phía nam có mưa rào và dông rải rác; ngày nắng. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ đêm 9-11/8, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng, phía Bắc có nơi nắng nóng. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tây Nguyên: Ngày 8/8 và từ ngày 12-16/8, chiều tối và đêm có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có giông. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Từ ngày 9-11/8, chiều tối và đêm có mưa rào và giông rải rác. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Khu vực Nam Bộ: Ngày 8/8 và từ ngày 12-16/8, chiều tối và đêm có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có giông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Từ ngày 9-11/8, chiều tối và đêm có mưa rào và giông rải rác. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Khu vực Hà Nội: Ngày 8/8 có lúc có mưa rào và giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ ngày 9-11/8, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng.

Từ ngày 12-16/8, có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

K.N