Nắng nóng đỉnh điểm, Hà Nội hoãn toàn bộ lịch cắt điện

EVN Hà Nội khẳng định không cắt điện trong cao điểm nắng nóng.

Ngày hôm nay (3/6), nắng nóng được dự báo sẽ đạt mức đỉnh điểm ở Hà Nội và để đảm bảo việc cung ứng điện, EVN Hà Nội cho biết đã hoãn toàn bộ lịch cắt điện để sửa chữa, cải tạo, nâng cấp lưới điện để không ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của người dân trên địa bàn Thủ đô; Tăng cường lực lượng, tổ chức ứng trực vận hành, đảm bảo điện cho khách hàng trong những ngày có nhiệt độ ≥35°C…

EVN Hà Nội cho biết thêm, trong thời gian nắng nóng hiện nay thì nhu cầu sử dụng điện của người dân tăng cao đột biến.

Theo số liệu thống kê sản lượng điện đầu nguồn/ngày thì bình quân ngày 1/6/2017 là 62.944.000 kWh, sản lượng điện ngày 2/6/2017 là 71.643.000 kWh, tăng 129% so với cùng kỳ tháng trước. Dự báo sản lượng điện của 2 ngày tới còn tăng cao hơn so với 2 ngày vừa qua và tăng chủ yếu là ở khách hàng sử dụng điện sinh hoạt.

Cũng liên quan đến đợt nắng nóng đang diễn ra, tính từ 00:00:00 ngày 1/6 đến 16:30:00 ngày 2/6, Trung tâm chăm sóc khách hàng của EVN HANOI đã tiếp nhận 385 cuộc gọi báo mất điện do sự cố quá tải lưới điện.

Các yêu cầu này đã được xử lý và hoàn tất 100%, cấp lại điện cho người dân trong thời gian sớm nhất. Cùng đó, để đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định cho phụ tải trên địa bàn thành phố Hà Nội, Tổng giám đốc EVN HANOI đã yêu cầu các Công ty Điện lực, Công ty Lưới điện Cao thế TP Hà Nội không thực hiện cắt điện cao, trung, hạ thế theo kế hoạch làm gián đoạn cung cấp điện cho khách hàng, gây mất an toàn vận hành cho lưới điện làm giảm độ tin cậy cung cấp điện từ ngày 01/06/2017 đến hết 31/07/2017 (trừ các trường hợp đặc biệt, nguy cơ đe doạ sự cố, mất an toàn đến công tác vận hành trên lưới điện).

Tăng cường ứng trực 24/24 để kiểm tra, phát hiện và xử lý các tình huống bất thường của lưới điện.

EVN Hà Nội khuyến cáo đến khách hàng hãy sử dụng điện an toàn, hiệu quả bằng những việc làm cụ thể như tắt bớt các thiết bị điện không cần thiết, hạn chế sử dụng các thiết bị điện cùng 1 lúc vào giờ cao điểm, đồng thời đề phòng các nguy cơ gây cháy nổ lưới điện, trạm điện và khu dân cư;

Không vi phạm khoảng cách an toàn đến đường dây thiết bị lưới điện, dẫn đến nguy cơ mất an toàn cho bản thân và cộng đồng. Trong quá trình sử dụng điện, mọi ý kiến đóng góp khách hàng vui lòng liên hệ Trung tâm chăm sóc khách hàng số điện thoại 19001288 và (04) 22.22.20.00 (trực 24/7) để được tiếp nhận tư vấn và giải đáp.

Minh Anh