Nam thanh niên say rượu, bỏ lại đôi dép và xe máy trên cầu Thuận Phước rồi... đi bộ về nhà ngủ

Ngày 25/4, Công an phường Nại Hiên Đông (quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) cho biết, nam thanh niên bỏ lại xe máy 43C1-063.11 trên cầu Thuận Phước, đã đến công an phường xuất trình giấy tờ để nhận lại xe.

Trước đó, chiều 22/4, nhiều người dân lưu thông qua cầu Thuận Phước phát hiện một chiếc xe máy đỗ trên cầu, bên ngoài lan can là đôi dép nam.

Nghi có người tự tử, người dân lập tức trình báo lên Công an phường Nại Hiên Đông cử cán bộ đến hiện trường, phối hợp cùng hàng chục chiến sĩ PCCC và Cứu nạn cứu hộ tìm kiếm. Đồng thời, đăng tải thông tin lên facebook để tìm kiếm người thân cho nạn nhân.

Trong lúc tìm kiếm, cán bộ công an tìm ra chủ biển số xe trên là một thanh niên ở phường Mân Thái nên đến xác minh.

Chiếc xe để giữa cầu cùng đôi dép nam ngoài lan can cầu Thuận Phước khiến người dân nghi có người nhảy cầu.

Lần theo biển số xe máy, lực lượng chức năng xác định chủ xe là một nam thanh niên trú phường Mân Thái (Q.Sơn Trà). Sau khi nhậu say, anh này lên giữa cầu bỏ lại xe và dép rồi... đi bộ về nhà ngủ.

Sau khi tỉnh cơn say, người thanh niên đã đến Công an phường Nại Hiên Đông xuất trình giấy phép lái xe, nhận xe về và "xin lỗi vì say nên đã có sự cố trên".

Vụ việc khiến nhiều người dân tập trung theo dõi.

Công an phường Nại Hiên Đông cũng đã cảnh cáo nam thanh niên này về việc điều khiển phương tiện sau khi nhậu say. Đồng thời, khuyến cáo người dùng Facebook nên kiểm tra thông tin trước khi đăng tải hoặc phản ánh đến cơ quan chức năng.

Theo H.Nam (Helino)