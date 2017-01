Nam thanh niên rơi từ cầu Chương Dương xuống đất tử vong

Theo thông tin ban đầu, khoảng gần 1h sáng 2/1, một nam thanh niên điều khiển xe Honda Air Blade mang BKS Hà Nội chạy trên cầu Chương Dương theo hướng từ trung tâm Hà Nội sang đường Nguyễn Văn Cừ, quận Long Biên thì bất ngờ rơi xuống đất. Do va chạm mạnh và mất nhiều máu, nạn nhân đã tử vong ngay sau đó.

Ngay sau khi nhận được tin báo lực lượng công an đã nhanh chóng có mặt để bảo vệ hiện trường điều tra nguyên nhân vụ việc.

Hiện trường nơi xảy ra sự việc. Ảnh: CTV

Liên quan đến vụ việc trên, thông tin từ đội khám nghiệm Công an quận Hoàn Kiếm cho biết, nạn nhân được xác định là anh Lê Duy K. (28 tuổi).

Theo đó, vào thời điểm trên, xe máy do anh K. điều khiển đi trên làn hỗn hợp của cầu Chương Dương thì xảy tai nạn giao thông. Hiện chưa rõ do nạn nhân tử vong do tự ngã hay va chạm.

Nhật Tân