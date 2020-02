Nam thanh niên nhảy từ cầu vượt xuống đường cao tốc ở Hải Phòng tử vong

Một nam thanh niên bỏ lại chiếc xe đạp trên cầu B49 rồi nhảy xuống đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng tử vong.

Lãnh đạo Công an huyện An Lão (TP Hải Phòng) cho biết, khoảng hơn 19h ngày 12/2, đơn vị được báo tin vừa có người đàn ông khoảng 25-27 tuổi nhảy từ cầu B49 (nằm trên Quốc lộ 10 bắc qua đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng, thuộc địa phận xã Quang Trung, huyện An Lão) xuống đường cao tốc và thiệt mạng.

Hiện trường vụ việc. (Ảnh: An Lão 24h).

Theo lãnh đạo Công an huyện An Lão, nhận được tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt bảo vệ, khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ phục vụ công tác điều tra. Lực lượng chức năng phát hiện chiếc xe đạp được cho là của người đàn ông này để lại trên cầu. Nạn nhân không có giấy tờ tùy thân. Lực lượng chức năng thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống loa phát thanh… để tìm người thân cũng như xác định danh tính nạn nhân.

Hiện, Công an TP Hải Phòng phối hợp với Công an huyện An Lão đang khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

