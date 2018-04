Nam thanh niên chết đuối vì cứu cô gái nhảy cầu: Gia đình không đủ tiền mua quan tài

Gia đình không có sổ hộ khẩu, nạn nhân không biết chữ

Liên quan đến việc Trương Văn An (24 tuổi, ngụ huyện Dầu Tiếng, Bình Dương) xả thân, lao mình xuống dòng nước cứu cô gái đang mang bầu nhảy cầu tự tử và bị đuối nước chết thương tâm vào chiều ngày 6/4 tại cầu Tàu, Thị Trấn Dầu Tiếng, huyện Dầu Tiếng, Bình Dương.

Chiều ngày 7/4, PV đã có mặt tại gia đình nạn nhân tại khu phố 7, Thị Trấn Dầu Tiếng, huyện Dầu Tiếng, người thân và những người hàng xóm vẫn chưa hết bàng hoàng, xót xa trước sự ra đi quá đột ngột của nam thanh niên.

Vị trí nơi cô gái mang bầu nhảy cầu

Tại các quán cà phê, quán nước gần hiện trường, nhiều người vẫn còn bàn tán xôn xao. Ai cũng bày tỏ sự tiếc thương khi nạn nhân chết còn quá trẻ.

Trong khi đó, cách hiện trường nơi xảy ra sự việc khoảng 1km, gia đình nạn nhân đang tổ chức lo hậu sự cho chàng trai xấu số. Phía trước nhà, khung rạp được dựng lên để khách đến viếng.

Ngồi nói chuyện và chia sẻ cùng PV, bà Trương Thị Kim Loan, 52 tuổi, mẹ của nạn nhân kể về hoàn cảnh gia đình và đứa con mới mất. Lâu lâu mắt bà hướng vào quan tài nơi con trai đang nằm bên trong.

Thỉnh thoảng bà lại đứng dậy chạy tới nhìn vào di ảnh của con, nước mắt bà tuôn rơi. Theo bà Loan: Nhà chỉ có duy nhất 1 người con trai là An, chồng thì già yếu nên không làm được việc nặng nhọc, hàng ngày bà đi bán vé số dạo để có thêm thu nhập.

"Thằng An thì không biết chữ, nên không thể đi làm cho công ty, xí nghiệp được. Trước đó, ai thuê mướn gì thì làm nấy nên công việc cũng bấp bênh. Thời gian gần đây nó đi bốc vác thuê cho một cửa hàng tư nhân nên cũng có đồng ra đồng vào.

Bà Loan đau xót trước sự ra đi đột ngột của con trai.

Hàng ngày, nó cũng chỉ đi làm rồi về nhà chứ cũng ít có tụ tập cùng bạn bè. Tháng lương cũng phụ giúp được ít đồng, nhưng cũng không cải thiện được đời sống. 3 người mà sống trong nhà được khoảng 30m2 không điện, nước.

Bà cho biết thêm, do gia đình không có hộ khẩu nên không được cấp điện, nước. Trước đó nhiều năm có xin hộ dân xung quanh cho dùng nhờ nhưng do số tiền phải trả quá cao nên gia đình bà không dùng nữa" bà Loan ngậm ngùi xót xa.

Ông Nguyễn Văn Giàu, 61 tuổi, cha ruột của An cho hay, An chết mà gia đình không có đủ tiền mua nổi quan tài. Tối qua, Hội Chữ thập có xuống và có nói sẽ hỗ trợ gia đình chuyện mai táng cho gia đình.

Cha nạn nhân đau đớn châm cho con trai điều thuốc.

Cô gái tự tử đang mang bầu tháng đầu tiên

Một số người bạn đi chung cùng An cho hay, trước khi xảy ra sự việc đau lòng thì nhóm bạn của An cùng Phương có tổ chức nhậu. Tuy nhiên, đang nhậu giữa chừng thì cô gái nghe điện thoại của chồng và trách móc vì việc đi chơi. Ngay sau khi cuộc gọi kết thúc, cô gái liền lấy xe và bỏ đi.

Theo Cô Phan Thị Thu Nguyệt ,56 tuổi, người chứng kiến vụ việc: Khi cô vừa bán nước mía cho khách xong thì nhìn ra cầu ra giữa cầu Tàu thấu có 3 người đang đứng nói chuyện . Một lúc sau, cô gái liền bước qua lan can thì hai người kịp giữ được tay.

Sau đó, cô gái hất tay hai người bạn và nhảy xuống nhánh sông Sài Gòn. Một thanh niên đứng trên cầu la hét, nam thanh niên còn lại leo qua lan can định nhảy theo để cứu nhưng không được. Thanh niên này liền chạy theo đường mòn bên cạnh cây cầu rồi nhảy xuống sông, đẩy được cô gái vào gần bờ.

Được một lúc thì người này đuối nước. Một người đàn ông trên bờ gần đó phát hiện sự việc, nhảy xuống với hi vọng vớt được nam thanh niên nhưng đành bất lực vì nạn nhân chìm dần vào dòng nước và mất tích" cô Nguyệt cho hay.

Cô Nguyệt kể lại sự việc cho PV.

Sau khi xảy ra sự việc đau lòng, chính quyền địa phương cùng các ban ngành đã tới thăm hỏi và động viên trước sự mất mát của gia đình . Cậu ruột của An cho biết thêm, P. (cô gái nhảy cầu được cứu sống) đã có gia đình và là bạn của An.

Trước đó mấy ngày, cô gái có ghé nhà cháu An chơi được một lúc rồi rời đi. Hôm qua, P. không có ghé nhà mà đi nhậu cùng cháu An thì xảy ra sự việc đau lòng trên. Được đưa vào bờ an toàn nhưng Phương ngất xỉu nên được đưa vào bệnh viện.

Tại đây, các bác sĩ cho biết P. đang mang thang ở tháng đầu tiên. "Cháu tôi vì cứu nó mà mất, tôi và gia đình cũng đau buồn. Nhưng nó cũng cứu được 2 mạng người, chắc là do số nó chỉ được ở bên bố mẹ chừng…", người cậu nói chưa dứt câu.

Theo Trí thức trẻ