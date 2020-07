Nam thanh niên bị... bốc cháy tại nhà bạn gái

Ngày 3/7, Công an xã Võ Ninh, huyện Quảng Ninh (Quảng Bình) cho biết, đơn vị này chuyển hồ sơ lên Công an huyện Quảng Ninh để làm rõ nguyên nhân vụ việc một nam thanh niên bị bỏng nặng do cháy xăng xảy ra trên địa bàn.

Theo đó, vào khoảng 21h ngày 30/6 anh V. V. Đ. (SN 1998), trú thôn Phúc Duệ, xã Vĩnh Ninh, huyện Quảng Ninh tìm đến nhà chị Ph. T. L. (SN 1997), trú thôn Trúc Ly, xã Võ Ninh. Được biết, hai người này trước đó có mối quan hệ tình cảm.

Sau đó Anh Đ. được phát hiện bị bỏng nặng do cháy xăng ngay giữa sân nhà chị L.

Phát hiện sự việc, người nhà chị L. nhanh chóng tìm cách dập tắt ngọn lửa trên người anh Đ. Chính quyền địa phương và người dân có mặt tại hiện trường sơ cứu và đưa anh Đ. đến Bệnh viện Đa khoa huyện Quảng Ninh. Do bị bỏng nặng, anh Đ. sau đó đã được chuyển vào Bệnh viện Trung ương Huế điều trị.

Đình Hùng