Muôn kiểu chống đối CSGT từ nực cười đến rơi nước mắt

Bị đuổi, xe vi phạm tông xe cảnh sát lật nhào trên quốc lộ

Xe CSGT bị đâm lật trên QL8A

Khoảng 8h sáng 13/6 tại ngã tư Trổ (QL8A, thuộc địa phận huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh), một chiếc xe 7 chỗ vi phạm tốc độ, khi bị phát hiện liền bỏ chạy và đâm lật nghiêng xe CSGT.

Thời điểm trên, tổ công tác của đội kiểm tra đường 1 (thuộc phòng CSGT) đang làm nhiệm vụ thì phát hiện xe Fortuner mang BKS 15A -155.84 chạy quá tốc độ. Khi lực lượng CSGT ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra thì lái xe không chấp hành, bỏ chạy theo hướng QL8A.

Ngay lập tức lực lượng CSGT sử dụng xe công vụ BKS 38A-5158 đuổi theo. Đến địa phận ngã tư Trổ, xe CSGT vượt lên yêu cầu xe vi phạm dừng nhưng chiếc xe này chèn ép rồi lao vào xe cảnh sát.

Tại hiện trường, xe CSGT bị đâm lật nghiêng giữa đường, còn xe gây tai nạn lao xuống ruộng. Rất may, không có ai bị thương.

Theo điều tra, tài xế Trần Sỹ Tiến ở Ninh Bình đã điều khiển chiếc Fortuner 7 chỗ biển Hải Phòng chở theo 3 người khác chạy trên quốc lộ 1A theo hướng Bắc - Nam. Đến đoạn qua huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh), xe của Tiến bị tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát giao thông (Công an Hà Tĩnh) yêu cầu dừng kiểm tra vì chạy quá tốc độ.

Làm việc với nhà chức trách, Tiến khai đang làm Giám đốc một Công ty vệ sĩ ở Ninh Bình. Anh ta trình bày biết điều khiển xe chạy quá tốc độ, phạm lỗi nặng nên đã bỏ chạy nhằm tránh nộp phạt.

Thiếu tá CSGT bị xe tải tông chết sau khi bám gương chiếu hậu

Chiến sĩ Minh hiện đã qua đời sau khi bị xe tải chở lợn tông phải. (Ảnh: N.Đ.N)

Vụ tai nạn đau lòng xảy ra vào khoảng 19h20 ngày 15/4, trên quốc lộ 1, đoạn thuộc khu vực Trạm thu phí cầu Đồng Nai (TP Biên Hòa, Đồng Nai).

Thông tin ban đầu, vào thời gian trên, thiếu tá cảnh sát giao thông Lê Quang Minh, thuộc Phòng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Nai phát hiện một xe ô tô tải (chưa rõ danh tính người điều khiển) chạy hướng Đồng Nai - TP HCM có nhiều dấu hiệu nghi vấn. Ngay lập tức, cảnh sát Minh ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra giấy tờ. Lúc này, tài xế không hợp tác rồi đóng cửa phóng xe đi.

Khi chiếc xe tải chạy hơn km thì dừng lại trước Trạm thu phí cầu Đồng Nai để chờ mua vé.

Thiếu tá Minh yêu cầu tài xế xuống xe làm việc nhưng anh ta không chịu và xảy ra cự cãi. Tài xế xe tải tiếp tục di chuyển chiếc xe, thiếu tá Minh bám vào gương chiếu hậu bên trái, yêu cầu tài xế dừng lại thì trượt ngã, bị xe cán qua người và tử vong.

Lái xe chửi bới, tụt quần trước máy quay của cảnh sát

Nam thanh niên tụt quần trước ống kính máy quay của cảnh sát.

Ngày 19/1, Công an TP.Yên Bái đang điều tra làm rõ vụ việc, một thanh niên có hành vi chửi bới, lăng mạ, tụt quần trước mặt lực lượng cảnh sát đang làm nhiệm vụ.

Trước đó, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện đoạn clip ghi lại hình ảnh người đàn ông đứng trên thảm cỏ phân cách đường Nguyễn Tất Thành (thuộc địa phận xã Tân Thịnh, TP.Yên Bái) rồi buông lời chửi bới, lăng mạ chiến sĩ cảnh sát. Khi chiến sĩnh cảnh sát nhắc nhở thì thanh niên này nói rằng, đang tự chửi mình.

Khi thấy một cán bộ mặc sắc phục cảnh sát cơ động giơ máy quay lên thì người đàn ông này hướng mặt thẳng vào máy quay chửi tục sau đó bất ngờ tụt quần ngay trước ống kính máy quay của chiến sĩ cảnh sát.

Sau khi đoạn clip trên được chia sẻ lên mạng xã hội, nhiều người bày tỏ bức xúc về hành động thiếu văn hóa của nam thanh niên, đồng thời cho rằng cần xử lý nghiêm hành vi này.

Lãnh đạo đội CSGT Công an TP.Yên Bái cho biết: Vào khoảng 15h ngày 18/1, một nam thanh niên (chưa xác định rõ danh tính) điều khiển xe ô tô bán tải nhãn hiệu Ford lao lên phân cách đường Nguyễn Tất Thành một đoạn dài hơn 100 mét.

Lúc này, tổ công tác thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Yên Bái đang làm nhiệm vụ xử lý tốc độ trên đường Nguyễn Tất Thành đã phát hiện ra vụ tai nạn nên lập tức tới hiện trường kiểm tra, cứu nạn. Rất may vụ tai nạn không làm ai trên xe bị thương.

“Nhận thấy lái xe có biểu hiện say rượu nên tổ công tác Phòng CSGT tỉnh đã yêu cầu lái xe xuất trình giấy tờ để chuyển công an thành phố điều tra giải quyết tai nạn. Nhưng lái xe không chấp hành và có cử chỉ, lời nói lăng mạ, làm nhục anh em như trong clip”, lãnh đạo đội CSGT Công an TP.Yên Bái nói.

Lãnh đạo đội CSGT Công an TP.Yên Bái cũng cho biết, do người điều khiển phương tiện quá say rượu, không hợp tác nên khi đó lực lượng chức năng chưa xác định được danh tính và đo được nồng độ cồn. Vụ việc đã được Công an TP.Yên Bái thụ lý giải quyết.

Nữ tài xế phớt lờ cảnh sát truy đuổi, quay clip nói 'tung lên mạng'

Khoảng 9h ngày 19/6/2016, tại đường Trường Thi, tổ công tác cảnh sát giao thông thành phố Vinh ra hiệu lệnh dừng kiểm tra chiếc Yaris, tuy nhiên nữ tài xế không chấp hành mà phóng về hướng đại lộ Lênin.

Cảnh sát giao thông thuyết phục người phụ nữ ra khỏi xe.

Tổ công tác truy đuổi và báo cáo về cơ quan để xin thêm lực lượng hỗ trợ. Sau hơn một cây số, cảnh sát chặn đầu chiếc xe song người phụ nữ không rời ghế lái. Cảnh sát cho hay nữ tài xế cố thủ trong xe, mặc lực lượng làm nhiệm vụ đứng phía ngoài thuyết phục.

Vài chục phút sau, người phụ nữ tiếp tục lái chạy xe vòng qua một số ngả đường, phía sau cảnh sát giao thông tiếp tục truy đuổi. Tới đường Duy Tân, chiếc xe phải dừng bánh do đi vào đường cụt.

Hạ kính, người phụ nữ nhoài người dùng điện thoại di động quay hình ảnh cảnh sát làm nhiệm vụ, nói: "Tôi vi phạm gì, các anh không được chặn đường như thế này. Tôi sẽ hợp tác, luôn luôn hợp tác với công an. Tôi hiểu luật, tôi tự đánh xe về đồn, yêu cầu các anh theo xe...".

Nữ tài xế sau đó ra làm việc với cảnh sát. Chiếc Yaris bị xe cẩu đưa về trụ sở công an.

Nữ tài xế cầm điện thoại quay cảnh sát đang làm nhiệm vụ.

Thiếu tá Nguyễn Duy Hà, Đội trưởng cảnh sát giao thông thành phố Vinh, cho biết người phụ nữ khai tên Nguyễn Thị Thủy (41 tuổi), không xuất trình được giấy tờ liên quan đăng ký xe, bằng lái. Tại trụ sở cảnh sát, bà Thuỷ vẫn cầm điện thoại ghi hình, nói sẽ "đăng video này lên mạng cho nhiều người biết".

Tài xế ngồi lên nắp capô phản đối cảnh sát cẩu xe

Người đàn ông ngồi lên nắp capô phản đối CSGT cẩu xe.

Ngày 26/9/2016, một ô tô vi phạm luật giao thông tại ngã tư Láng Hạ - Huỳnh Thúc Kháng (quận Ba Đình, Hà Nội). Đến nút giao Huỳnh Thúc Kháng - Nguyên Hồng, ô tô này bị cảnh sát giao thông chặn lại.

Người đàn ông ngồi lên nắp capô một mực không cho cảnh sát cẩu ô tô về trụ sở. Không những vậy, anh ta liên tục cãi nhau với một người khác, gây náo loạn cả góc phố.

