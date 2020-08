Mưa tới cuối tuần, Hà Nội mát như giữa thu

Hiện nay, ở Bắc Bộ và Thanh Hóa tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như (lượng mưa từ 19h ngày 05/8 đến 07h ngày 06/8): Điện Biên 119mm, Tam Đảo (Vĩnh Phúc) 98mm, Móng Cái (Quảng Ninh) 85mm, Uông Bí (Quảng Ninh) 106mm, Hưng Yên 83mm, Như Xuân (Thanh Hóa), …

Ở các tỉnh ven biển Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ đã có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to như (lượng mưa từ 19h ngày 05/8 đến 07h ngày 06/8): Nhà Bè (TP. Hồ Chí Minh) 85mm, Tây Ninh 53mm, Trị An (Đồng Nai) 54mm, Biên Hòa (Đồng Nai) 62mm, Thủ Dầu Một (Bình Dương) 77mm, …

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục Tây Bắc-Đông Nam kết hợp với hội tụ gió lên đến 5000m nên trong ngày hôm nay (06/8) ở các tỉnh Đông Bắc, đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 20-40mm/12h, có nơi trên 80mm/12h. Từ đêm nay đến ngày mai (07/8) có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to.

Trung tâm Khí tượng cho biết từ nay (6/8) đến sáng mai (7/8), ở Tây Bắc và Việt Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 40-80mm/24h, riêng các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang khả năng có mưa to đến rất to (lượng mưa 80-150mm/24h). Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiều tuyến phố Hà Nội ngập như sông trong cơn mưa lớn chiều tối qua (5/8)

Khu vực Hà Nội từ nay (6/8) đến ngày 8/8 có lúc có mưa rào và giông. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh nên hôm nay và ngày mai (7/8), ở các tỉnh ven biển Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có giông. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết trên cả nước những ngày tới:

Phía tây Bắc Bộ: Ngày 6/8, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ ngày 7-10/8, có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to (thời gian mưa tập trung vào đêm và sáng). Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ ngày 11-15/8, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có giông. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Phía đông Bắc Bộ: Ngày 6/8 có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông; riêng khu vực vùng núi phía Bắc có mưa rất to. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ ngày 7-10/8, có mưa rào và giông vài nơi, riêng vùng núi phía bắc có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to (thời gian mưa tập trung vào đêm và sáng). Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ ngày 11-15/8, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có giông. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Ngày 6, 7/8, phía bắc có mưa rào và giông rải rác; phía nam chiều tối và đêm có mưa rào và giông rải rác, ngày nắng. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ ngày 8-15/8, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, riêng ngày 08/8 phía nam có mưa rào và giông rải rác; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Từ nay đến 8/8, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ đêm 9-15/8, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng, phía Bắc có nơi nắng nóng. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tây Nguyên: Từ nay đến 8/8, chiều tối và đêm có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có giông. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Từ ngày 9-15/8, chiều tối và đêm có mưa rào và giông rải rác. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Khu vực Nam Bộ: Từ nay đến 8/8, chiều tối và đêm có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có giông. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Từ ngày 9-15/8, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Khu vực Hà Nội: Từ nay đến 8/8 có lúc có mưa rào và giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to; riêng đêm nay và sáng mai (06/8) có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ ngày 9-10/8, ngày nắng, đêm có mưa rào và giông vài nơi.

Từ ngày 11-15/8, có mưa rào và giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

K.N