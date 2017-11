Mưa lũ vẫn dồn dập đổ về miền Trung

Ngày 24/11, nước lũ ở hạ lưu sông Hà Thanh và sông Kôn (Bình Định) tiếp tục dâng cao, gây ngập lụt ở một số xã khu Đông các huyện Tuy Phước, Phù Cát. Đây là đợt lũ thứ 3 xuất hiện ở Bình Định từ sau bão số 12.

Ghi nhận cho thấy, tỉnh lộ 640 từ trung tâm H.Tuy Phước đến các xã khu Đông của huyện này bị chia cắt nhiều đoạn, giao thông ách tắc, đi lại khó khăn, nguy hiểm. Ngày 24/11 khoảng 10.000 học sinh trên địa bàn phải nghỉ học.

Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định, cho biết ngày 24/11, cháu Phạm Khương Nghi (20 tháng tuổi, ở xã Mỹ Chánh, H.Phù Mỹ) bị chết đuối do ngã xuống suối.

Dự báo, đến hết ngày 27/11, Bình Định có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to, các sông trong tỉnh sẽ xuất hiện một đợt lũ mới ở mức báo động 2, 3.

Mưa lũ tiếp tục hoành hành Nam Trung bộ. Ảnh:TL

Tại Phú Yên, UBND H.Tuy An thông tin cho biết vẫn chưa tìm thấy thi thể chị Đào Thị Hồng Thắm (29 tuổi, ở thôn Định Trung 3, xã An Định) bị mất tích do lũ cuốn trôi vào tối 23/11.

Hiện nước lũ trên sông Kỳ Lộ đã dâng cao trở lại nên một số tuyến đường, khu dân cư ở H.Đồng Xuân và H.Tuy An còn ngập cục bộ.

Nhà máy thủy điện Sông Ba Hạ và Nhà máy thủy điện Sông Hinh xả lũ nên vùng hạ du sông Ba dự báo nước sẽ tiếp tục dâng lên.

Tại tại Thừa Thiên - Huế trời mưa to đến rất to, lũ trên các sông dâng cao trở lại. Nhiều nơi thấp trũng ở các huyện Quảng Điền, Phú Vang, thị xã Hương Trà bị chia cắt.

H.Phương