Mưa lũ lịch sử vừa qua, Hà Giang tiếp tục ứng phó với trận bão tiếp theo

Ngay sau khi nắm bắt tình hình mưa lũ tại tỉnh Hà Giang, trong ngày 22/7, đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai (TWPCTT) đã đi kiểm tra thực tế, nắm bắt tình hình thiệt hại và công tác khắc phục hậu quả tại các huyện Vị Xuyên, Quản Bạ, thành phố Hà Giang.



Trong cuộc họp giữa Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo TWPCTT và tỉnh Hà Giang, Phó Trưởng ban Chỉ đạo TWPCTT Trần Quang Hoài nhấn mạnh: Chính quyền địa phương cần tiếp tục thực hiện nghiêm túc các yêu cầu tại Công điện của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo TWPCTT; chuẩn bị sẵn sàng khi xảy ra đợt mưa lũ tiếp theo.

Lực lượng CSGT phân luồng trên các tuyến giao thông huyết mạch ở Hà Giang bị ảnh hưởng do mưa lũ. Ảnh: H. Minh

Ông Trần Quang Hoài cho biết: "Qua kiểm tra, tất cả lực lượng xung kích tại cơ sở đã cùng với lực lượng chức năng triển khai để khắc phục hậu quả rất tốt. Với địa hình miền núi dốc, mưa lớn tập trung như Hà Giang, điều đầu tiên chúng ta cần làm là nêu cao cảnh giác, lắp đặt các thiết bị theo dõi tình trạng mưa lũ để cảnh báo kịp thời cho người dân. Đồng thời, rà soát các cụm dân cư không đảm bảo an toàn".

Đồng thời, Phó Trưởng ban Chỉ đạo TWPCTT cũng đề nghị kiểm tra rà soát các thủy điện trên địa bàn để không xảy ra nguy cơ mất an toàn. Tăng cường thông tin truyền thông nâng cao ý thức người dân với rủi ro thiên tai; tổ chức trực ban nghiêm túc, kịp thời khai thác dữ liệu hiệu quả, tham mưu các kịch bản phương án ứng phó mọi lực lượng.

Nước lũ vẫn cuồn cuộn chảy qua Nhà máy thủy điện Thái An trong ngày 22/7. Ảnh: Ngọc Hà

Theo thống kê của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Giang, do ảnh hưởng của mưa lớn (trong vòng 60 năm qua) nên nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Hà Giang bị thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Trận mưa lũ lịch sử đã khiến 7 người thương vong (5 người chết và 2 người bị thương). Một số huyện, thành phố bị ảnh hưởng nghiêm trọng gồm: TP Hà Giang, các huyện Vị Xuyên, Bắc Quang, Hoàng Su Phì và Bắc Mê.

Mưa lũ còn gây thiệt hại về nhà cửa của người dân. Cụ thể, 2 ngôi nhà bị đất đá vùi lấp, cuốn trôi; 64 nhà tại bị sạt đất đổ tường; gần 3.000 ngôi nhà bị ngập úng, đổ, sập. Riêng tại huyện Bắc Mê có 6 thôn của xã Yên Định và 2 thôn xã Minh Ngọc bị ngập.

Một chiếc cầu ở huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang bị lũ cuốn trôi. Ảnh: Ngọc Hà

Tại thành phố Hà Giang, 33 tuyến đường bị ngập nước, vị trí ngập sâu nhất lên đến 1,2m; 2 cầy cầu tại xã Việt Lâm, huyện Vị Xuyên bị sập, gẫy.

Nhiều tuyến quốc lộ, tỉnh lộ bị sạt lở, hư hỏng nghiêm trọng khiến cho giao thông bị ùn tắc. Bên cạnh đó, 2 nhà máy thủy điện bị đất đá vùi lấp toàn bộ hệ thống máy móc; 33 xe ô tô, 250 xe máy và xe đạp điện bị ngập gây hư hỏng.

Do mưa lũ còn phức tạp, nhiều tuyến đường bị ngập, sạt lở, cơ quan chức năng Hà Giang cảnh báo người dân hạn chế di chuyển; để giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản do ngập lụt, di dời tạm thời tài sản đến nơi khô ráo, an toàn.

Cán bộ, chiến sĩ BĐBP Hà Giang dọn đất bùn sạt lở trong khu dân cư. Ảnh: Tiến Thắng

Lãnh đạo tỉnh Hà Giang yêu cầu Sở Công Thương chỉ đạo các nhà máy thủy điện trên sông Miện và sông Lô thực hiện nghiêm túc quy chế phối hợp cung cấp thông tin vận hành đón, xả lũ các nhà máy thủy điện. Khi xả lũ, thông báo và cảnh báo đến chính quyền và người dân khu vực hạ du để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân.

Nhà máy thủy điện ở Hà Giang dừng hoạt động do mưa lũ Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang Nguyễn Văn Sơn cho biết, hậu quả thiên tai gây ra đối với tỉnh Hà Giang là rất lớn, vượt khả năng cân đối ngân sách, bố trí kinh phí của tỉnh cho công tác khắc phục hậu quả. Do đó, tỉnh mong muốn Chính phủ và Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai hỗ trợ kinh phí để khắc phục cơ sở hạ tầng và khôi phục sản xuất. Riêng đối với hai nhà máy thủy điện bị thiệt hại nặng, mặc dù Chính phủ quy định các địa phương chủ động kinh phí hỗ trợ các doanh nghiệp bị thiệt hại do thiên tai. Tuy nhiên, do Hà Giang là tỉnh khó khăn, thiệt hại của các doanh nghiệp là khá lớn. Do đó, tỉnh đề nghị Trung ương hỗ trợ cho các nhà máy thủy điện, giúp các doanh nghiệp khắc phục để sớm phát điện trở lại.

Nhóm PV