Mưa lũ khiến 9 người chết và mất tích, các địa phương sẵn sàng triển khai phương án hộ đê

Cuối giờ chiều 21/8, Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai đã tổ chức cuộc họp thông tin về tình hình mưa lũ tại miền Bắc.



Theo báo cáo nhanh, mưa lũ những ngày qua tại các tỉnh phía Bắc đã khiến ít nhất 8 người chết và 1 người bị mất tích. Hơn 1.004 nhà dân bị hư hỏng, hoặc phải di dời để bảo đảm an toàn. Cùng với đó là nhiều công trình hạ tầng giao thông, thuỷ lợi, trường học bị thiệt hại do mưa lũ…

Đáng chú y, tại Phú Thọ và Hà Nội đã xảy ra 5 sự cố đê điều. Cụ thể, tại Phú Thọ xảy ra sự cố sạt mái đê phía đông tại K87+200, K95+100 đê tả Thao, huyện Lâm Thao; Sập đổ dàn van cống Bún tại K62+500 đê hữu Thao (đê chưa phân cấp), huyện Tam Nông; Sạt lở bờ sông tại K1+200 đê hữu Thao (đê chưa phân cấp), huyện Hạ Hòa.

Tại TP Hà Nội cũng xảy ra 2 sự cố đê điều trong ngày 20/8. Thứ nhất là sự cố sụt, sạt cống trạm bơm Tảo Khê, trên đê hữu Đáy (đê cấp IV), xã Bột Xuyên, huyện Mỹ Đức. Sự cố thứ hai là sạt lở bờ sông tương ứng K23+450 - K24+000 đê hữu Hồng, huyện Ba Vì. Các sự cố đã được các địa phương tập trung xử lý kịp thời ngay từ giờ đầu, đến nay đã cơ bản bảo đảm an toàn.

Lũ trên sông Hồng ngày 21/8. Ảnh: Ngọc Bằng

Xung quanh an toàn đê điều, Phó Vụ trưởng Vụ quản lý đê điều (Tổng cục Phòng, chống thiên tai, Bộ NN&PTNT) Trần Công Tuyên cảnh báo, các tuyến đê từ cấp III trở lên còn 399km đê thiếu cao trình; 683km đê mặt cắt còn nhỏ; 160km đê thường bị đùn sủi, thẩm lậu; 482 cống cũ, hư hỏng; 158km kè sạt lở, hư hỏng.

Bên cạnh đó là 230 trọng điểm xung yếu, cần đặc biệt chú ý trong mùa lũ, bão. Trong đó, cần đặc biệt chú ý các cống lớn, đã từng xảy ra sự cố như: Cống Cẩm Đình (K1+700 đê Vân Cốc, Hà Nội), cống Liên Mạc (K53+450 đê hữu Hồng, Hà Nội), cống Tắc Giang (K129+452 đê hữu Hồng, Hà Nam)…

Phó Chánh văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai Nguyễn Đức Quang cho biết, dự kiến 21 - 23/8, mưa sẽ còn tiếp diễn tại miền Bắc. Dù lượng mưa không lớn nhưng không thể chủ quan do mưa đã kéo dài thời gian qua, đất đã bão hoà nước, cùng với địa hình đồi núi dốc nên nguy cơ sạt lở đất rất lớn. Ngoài ra, mưa lũ lịch sử tại Trung Quốc cũng tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến Việt Nam, trực tiếp là các sông Thao, sông Đà…

Theo đó thời gian tới, Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai đề nghị các địa phương cần huy động nguồn lực, tập trung xử lý các sự cố đê điều đã xảy ra, đảm bảo chống lũ. Thực hiện nghiêm việc tuần tra, canh gác bảo vệ đê điều trong mùa mưa lũ theo đúng quy định để phát hiện và xử lý kịp thời các sự cố về đê điều ngay từ giờ đầu theo phương châm "bốn tại chỗ".

Người dân Lai Châu khắc phục hậu quả trận mưa lớn. Ảnh: Tường Lam

Cùng với đó, tiếp tục kiểm tra, rà soát và sẵn sàng triển khai phương án hộ đê, bảo vệ trọng điểm, chuẩn bị đầy đủ vật tư, nhân lực, trang thiết bị theo phương án được duyệt để kịp thời xử lý khi có tình huống. Tăng cường thông tin truyền thông để các cấp, các ngành và người dân chủ động, tích cực tham gia bảo vệ đê điều, tránh tư tưởng chủ quan, lơ là.

Ông Vũ Đức Long, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn quốc gia cũng cho hay, theo dự báo từ chiều nay đến ngày mai (22/8) ở khu vực Việt Bắc, Tây Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông (phổ biến 40-80mm/24h, riêng Hà Giang, Tuyên Quang, Lào Cai, Yên Bái có nơi trên 100mm/24h). Do có mưa lớn, mực nước trên các sông suối khu vực thượng lưu lưu vực sông Hồng - Thái Bình sẽ lên lại và xuất hiện đợt lũ với biên độ lũ lên từ 1,0-3,0m

Trong đợt lũ này, mực nước đỉnh lũ trên sông Thao (Sông Hồng) có khả năng lên mức BĐ2; thượng lưu sông Chảy và các sông suối nhỏ lên mức BĐ1 - BĐ2. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất ở nhiều tỉnh miền núi khu vực Bắc Bộ, đặc biệt là các tỉnh: Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang. Ngoài ra, ông Long cho biết, sẽ có nguy cơ ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp ven sông, các khu đô thị, các tỉnh và thành phố như: Lào Cai, Yên Bái.

Nhật Tân