Mưa lớn ở Hà Giang khiến 5 người chết, 2 nhà máy thủy điện bị đất đá vùi lấp

Chiều 21/7, thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Giang cho biết, tính đến chiều cùng ngày, mưa lớn xảy ra trên địa bàn tỉnh đã khiến 5 người tử vong, 2 người bị thương.



Theo đó, vào đêm 20/7 rạng sáng ngày 21/7, trên địa bàn tỉnh có xảy ra mưa mưa to đến rất to khiến nhiều tuyến đường trung tâm TP. Hà Giang chìm trong biển nước. Nhiều khu vực xảy ra sạt lở đất đá…

Chiều 21/7, nước lũ vẫn tràn về tỉnh Hà Giang. Ảnh theo Ban chỉ huy PCLB và TKCN tỉnh Hà Giang cung cấp

Danh tính 5 nạn nhân tử vong gồm: 2 mẹ con cùng gia đình là chị Lý Già Tin (44 tuổi) và con là Lý Thị Ơn (15 tuổi) trú tại thôn Cóc Nắm, xã Bản Nhùng, huyện Hoàng Su Phì bị đất đá vùi lấp tử vong.

Cháu Nguyễn Tú Minh Ánh (13 tuổi, tại tổ 9, xã Phương Độ, TP.Hà Giang) tử vong do sạt lở đất. Cháu Trịnh An Vy (2 tuổi, tại thôn Vĩnh Ngọc, xã Tân Quang, huyện Bắc Quang) do nước lũ dâng cao dẫn đến bị đuối nước tử vong lúc 11h trưa nay.

Mưa lớn ở Hà Giang làm 5 người thiệt mạng, trong đó có 3 trẻ nhỏ.

Anh Nông Văn Chiến (27 tuổi quê xã Minh Ngọc, huyện Bắc Mê) là lái xe Công ty Trí Hưng bị lũ cuốn khi đi xe qua tràn thôn Nà Sáng, xã Minh Sơn, huyện Bắc Mê và tử vong.

Mưa lũ khiến 2 người bị thương gồm anh Đặng Văn Đại (57 tuổi, trú tại thôn 1 Hợp Nhất, xã Túng Sán, huyện Hoàng Su Phì) bị lũ cuốn trôi. Chị Phạm Thị Hương (48 tuổi, trú tại tổ 9, xã Phương Độ, TP.Hà Giang) bị thương do bị sạt lở đất, hiện đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang.

Cơn mưa lớn trút xuống vào đêm 20/7 và kéo dài đến sáng 21/7 khiến thành phố Hà Giang chìm trong biển nước.

Bên cạnh thiệt hại về người, mưa lũ cũng khiến 500 hộ dân phải sống trong tình trạng ngập úng nặng, 56 ngôi nhà bị sạt đất đổ tường, hơn 215 hecta lúa mới cấy và hoa màu thiệt hại...

Đáng chú ý, 2 nhà máy thủy điện Thuận Hòa (huyện Vị Xuyên) và Thái An (huyện Quản Bạ) đã dừng hoạt động do bị đất đá vùi lấp.

Tuyến quốc lộ 2 đoạn Km5 TP Hà Giang tắc cục bộ do sạt lở đất.

Nhiều ô tô đậu dưới đường bị ngập đến nóc.

Mưa lớn cũng xảy ra ở nhiều tỉnh miền núi khác như: Lào Cai, Lai Châu, Cao Bằng, Bắc Kạn... Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết vùng hội tụ gió trên cao đã gây mưa rào và dông cho các khu vực trên.

Cơ quan khí tượng dự báo mưa sẽ tiếp diễn liên tục trong 2 ngày tới trên khắp các tỉnh miền núi Bắc Bộ với lượng mưa phổ biến 40-80 mm/ngày. Có nơi mưa lớn trên 150 mm/ngày.

Bộ đội biên phòng đang tích cực giúp người dân ở TP Hà Giang tiêu thoát nước lũ.

Trước những diễn biến cực đoan của mưa lũ tại các tỉnh miền núi phía Bắc, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đã gửi công điện khẩn yêu cầu các địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, sạt lở đất, triển khai ngay các lực lượng cứu hộ, di dời người dân ra khỏi vùng bị ngập sâu.

Đơn vị chức năng phải chỉ đạo chính quyền cơ sở và lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai kiểm tra, rà soát, khơi thông dòng chảy, nhất là trên các suối, khe cạn, các ao hồ có nguy cơ mất an toàn.

Quốc lộ 2 nối Hà Giang - Tuyên Quang sạt lở khiến giao thông tê liệt Theo ông Đinh Văn Hòa, Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý Đường bộ 1.8 - Cục Quản lý Đường bộ (Tổng cục Đường bộ Việt Nam), theo tính toán sơ bộ, khối lượng đất đá sạt lở, sụt khoảng hàng nghìn mét khối, vùi lấp hoàn toàn mặt đường khiến các phương tiện lưu thông trên tuyến Quốc lộ 2 từ Hà Giang đi Tuyên Quang, Hà Nội và ngược lại đều bị ách tắc nhiều giờ từ đêm 20/7 đến chiều 21/7. Hiện Chi cục Quản lý Đường bộ 1.8 đang phối hợp với các đơn vị thi công đưa các phương tiện, máy móc khẩn trương xử lý khu vực sạt lở. Dự tính việc hót sạt, sụt sẽ còn kéo dài vì trời vẫn còn mưa, khối lượng sụt và sạt lở lớn. Nếu thời tiết không mưa, dự kiến đến khoảng 20 giờ ngày 21/7 các phương tiện mới có thể lưu thông trở lại.

Nhóm PV