Mưa lớn gây ngập lụt, hàng ngàn học sinh vùng núi Hà Tĩnh phải nghỉ học

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Trường Giang - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hương Sơn cho biết, do ảnh hưởng mưa lớn nên toàn huyện có 5.700 học sinh ở 22 trường phải nghỉ học. Các trường không thể dạy học gồm Sơn Lĩnh, Sơn Hồng, Sơn Lâm, Sơn Giang, Sơn Tiến, Sơn Hòa, Sơn An, Phúc Mai Thủy...

Nước lũ chia cắt nhiều tuyến đường tại huyện Hương Sơn.

"Chúng tôi đã chỉ đạo các trường đóng trên địa bàn chủ động nắm bắt tình hình và có phương án cho học sinh nghỉ học nếu không đảm bảo an toàn. Sau đó sẽ lên phương án dạy bù, học bù phù hợp, khoa học đảm bảo không để gián đoạn việc dạy và họ" - ông Giang cho hay.



Mưa lớn cũng khiến 1.500 học sinh trên địa bàn huyện Hương Khê phải nghỉ học. Tại các xã như Hà Linh, Phương Điền, Phương Mĩ, Hương Giang, Hương Thủy... đều trong tình trạng bị ngập lụt, nhiều tuyến đường đã bị chia cắt.

Hàng ngàn học sinh phải nghỉ học do mưa lũ. Ảnh: QC

Để đảm bảo an toàn cho học sinh nên việc dạy và học của các trường nói trên sẽ được tiếp tục sau khi nước đã rút.

Phòng GD&ĐT các huyện Hương Khê cũng chỉ đạo các trường học linh động bổ sung lịch dạy bù, học bù hợp lý để đảm bảo chương trình.

Theo thông tin từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Tĩnh cho biết, trên địa bàn tỉnh sẽ tiếp tục mưa vừa đến mưa to, và mưa rất to đến hết ngày mai. Có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, vùng ngập lụt cục bộ và vùng trũng, thấp tại các huyện: Ðức Thọ, Hương Khê, Hương Sơn, Vũ Quang, Cẩm Xuyên, Can Lộc, Thạch Hà.



Sơn Nguyễn