Mưa giông lớn cục bộ liên tiếp diễn ra trong nhiều ngày, Hà Nội đề phòng lốc, sét, gió giật mạnh

Hiện nay (13/8), ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa đã có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to (lượng mưa tính từ 19h ngày 12/8 đến 07h ngày 13/8) như: Sìn Hồ (Lai Châu) 55mm, Chi Nê (Hòa Bình) 59mm, Lục Yên (Yên Bái) 90mm, Hoàng Su Phì (Hà Giang) 77mm, Quảng Hà (Quảng Ninh) 63mm, Phù Liễn (Hải Phòng) 48mm, Tp.Nam Định 47mm, Cúc Phương (Ninh Bình) 44mm, Yên Định (Thanh Hóa) 91mm,…

Trung tâm Khí tượng dự báo do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió lên đến 5000m hoạt động mạnh dần lên nên trong ngày và đêm nay (13/8), ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to (lượng mưa phổ biến 40-80mm/24h, có nơi trên 120mm/24h). Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Đợt mưa diện rộng ở Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến ngày 18-19/8, khu vực Tây Bắc và Việt Bắc có khả năng xảy ra mưa to đến rất to.

Khu vực Hà Nội ngày và đêm nay (13/8) có mưa rào và giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam nên ở các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và giông, cục bộ có mưa to đến rất to (thời gian mưa tập trung vào khoảng chiều và tối). Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết những ngày tới:

Phía tây Bắc Bộ: Từ nay đến ngày 14/8, có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to (thời gian mưa tập trung vào đêm và sáng). Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ ngày 15-16/8, có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to (thời gian mưa tập trung vào đêm và sáng). Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ ngày 17-18/8 có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và giông. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ ngày 19-22/8, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Phía đông Bắc Bộ: Từ nay đến ngày 14/8, có mưa rào và rải rác có giông, riêng vùng núi có mưa vừa, mưa to (thời gian mưa tập trung vào đêm và sáng). Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ ngày 15-16/8, có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to (thời gian mưa tập trung vào đêm và sáng). Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ ngày 17-18/8 có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và giông. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ ngày 19-22/8, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, riêng vùng núi có mưa rào và dông rải rác; ngày nắng. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Từ 13-15/8, phía bắc chiều tối và đêm có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; phía nam có mưa rào và giông vài nơi; ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ 16-18/8, chiều tối và đêm có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; ngày nắng. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ ngày 19-22/8, phía bắc chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng; riêng phía nam có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Từ nay đến ngày 15/8 và ngày 20-22/8, chiều tối và tối có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng; riêng phía Bắc ngày 13/8 có nắng nóng. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ 16-19/8, chiều tối và đêm có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, ngày nắng. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ ngày 20-22/8, chiều tối và tối có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tây Nguyên: Từ nay đến ngày 15/8 và ngày 20-22/8, chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; ngày nắng. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ 16-19/8, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

Khu vực Nam Bộ: Từ nay đến ngày 15/8 và ngày 20-22/8, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; ngày nắng. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ 16-19/8, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

Khu vực Hà Nội: Từ nay đến ngày 14/8, có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to (thời gian mưa tập trung vào đêm và sáng). Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ ngày 15-16/8, có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to (thời gian mưa tập trung vào đêm và sáng). Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ ngày 17-18/8 có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và giông. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ ngày 19-22/8, đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng.

K.N