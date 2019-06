Mưa dông ngắn ngày, nắng đổ lửa sắp quay lại miền Bắc

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén có trục đi qua khu vực Bắc Bộ kết hợp với hội tụ gió lên đến mực 5.000m nên ở Bắc Bộ đã có mưa rào và rải rác có dông; vùng núi và trung du có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Thời tiết thay đổi chóng mặt trong những ngày qua. Hình minh họa

Một số nơi có lượng mưa lớn (lượng mưa tính từ 19h ngày 23/6 đến 7h ngày 24/6) như: Sìn Hồ (Lai Châu) 86mm, Sa Pa (Lào Cai) 94mm, Lục Yên (Yên Bái) 90mm, Bắc Quang (Hà Giang) 150mm, Hàm Yên (Tuyên Quang) 80mm,....

Trung tâm khí tượng dự báo do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén kết hợp với hội tụ gió lên đến mực 5.000m nên ngày và đêm nay (24/6), ở Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông; riêng các tỉnh vùng núi và trung du có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to (lượng mưa phổ biến 50-100mm/24 giờ, có nơi trên 150mm/24 giờ). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thời tiết Hà Nội ngày và đêm nay (24/6) có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông.

Chuyên gia khí tượng cho biết mưa lớn ở Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến ngày 25/6, thời gian mưa lớn tập trung vào sáng và đêm. Trên các sông suối vùng núi phía Bắc có khả năng xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên từ 1-3m; nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất vùng núi (đặc biệt là các tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Cao Bằng, Bắc Cạn, Yên Bái, Lào Cai, Lai Châu, Sơn La), ngập lụt vùng trũng ở khu vực trên.

Mưa giông kéo nền nhiệt ngày 24/6 xuống dưới 34 độ, nắng nóng chấm dứt hoàn toàn. Đến thứ ba 25/6, ngày thí sinh bắt đầu làm bài thi THPT quốc gia, miền Bắc tiếp tục mưa rào và giông về chiều tối, ngày trời nắng gián đoạn. Nhiệt độ cao nhất tại Hà Nội khoảng 35, các nơi khác 32-34.

Thời tiết Hà Nội những ngày tới

Từ thứ tư 26/6, rãnh áp thấp suy yếu dần, vùng thấp nóng phía tây phát triển trở lại, miền Bắc giảm mưa, nhiệt độ tăng dần. Hà Nội khoảng 36 độ, trời oi bức. Ba ngày sau đó, miền Bắc nắng nóng, nhiệt độ cao nhất ở Hà Nội có thể lên 38.

Khu vực Trung Bộ hôm nay tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-39 độ, có nơi trên 39 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 10-17 giờ. Nắng nóng ở các tỉnh Trung Bộ tiếp tục kéo dài trong nhiều ngày tới.

Do ảnh hưởng của nắng nóng gay gắt kéo dài trong những ngày tới kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nhiều nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ cao cháy rừng ở các tỉnh Trung Bộ. Ngoài ra, nắng nóng có tác động và gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Ngày hôm nay (24/6) chỉ số tia UV ở Đà Nẵng có giá trị từ 7-9 ứng với mức ảnh hưởng nguy cơ gây hại cao đến rất cao đối với cơ thể con người khi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng.

Từ ngày 20/6, miền Bắc bắt đầu nắng nóng, đến 22/6 lên tới đỉnh điểm khi 20 trạm đo ghi nhận nhiệt độ từ 39 trở lên. Cao nhất là Mai Châu, TP Hòa Bình (tỉnh Hòa Bình) lên 41 độ, trung tâm Hà Nội 40 độ C.

Miền Trung nắng nóng liên tục từ ngày 4/6 đến nay, trong đó tâm nóng là Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế. Ngày 22/6, nhiệt độ ở Con Cuông (Nghệ An) lên trên 43, cao nhất từ đầu mùa hè đến nay.

Thời tiết nắng nóng gay gắt thời gian qua ở miền Bắc và miền Trung đã khiến cuộc sống của người dân đảo lộn. Miền Trung rơi vào tình trạng hạn hán, thiếu nước.

K.N (th)