Mưa đá to như quả trứng kéo dài suốt 20 phút ở xã biên giới Nghệ An

Sáng 22/4, ông Nguyễn Thanh Hoàng, Chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra trận mưa đá kèm lốc xoáy gây thiệt hại hoa màu, nhà cửa của người dân.

Theo một số người dân ở Khe Tỳ, xã Hữu Kiệm, mưa đá xảy ra vào lúc 15h ngày 21/4. Ban đầu, trời có mưa rơi nặng hạt. Sau đó nhiều người nghe tiếng động trên mái nhà, nhìn ra ngoài trời mới phát hiện có mưa đá.

Mưa to như quả trứng cút đường kính 1 – 3cm

Trận mưa đá to trong vòng 5 năm nay

Những viên đá rơi có đường kính hơn 1cm, thậm chí có viên lớn bằng ngón chân cái. Được biết, đây cơn mưa đá lần thứ 2 trong năm 2020 và là cơn mưa to đá to nhất trong vòng 5 năm trở lại đây tại địa bàn huyện Kỳ Sơn, Nghệ An.

Hiện, lực lượng chức năng và chính quyền địa phương đang thống kê ban đầu những thiệt hại và hậu quả của trận mưa đá gây ra.

Theo Nhịp sống Việt