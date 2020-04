Theo báo cáo của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai ngày 25/4, mưa lớn, dông, lốc sét, mưa đá tại các tỉnh miền núi phía Bắc những ngày qua đã làm 5 người chết, 1 người mất tích.



Trong đó, tại Lai Châu có 2 người tử vong do mưa lớn làm sập nhà, bị lũ cuốn trôi; Hà Giang có 1 trường hợp tử vong do cây đổ, đè vào người; Sơn La có 1 người chết do đá lăn vào nhà đổ tường; Yên Bái có 1 trường hợp tử vong do sét đánh. Ngoài ra, có 1 người đang mất tích tại Lai Châu do bị lũ cuốn trôi và 25 người bị thương.

Hình ảnh tan hoang tại Xã Bản Lang, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu sau trận mưa đá.

Báo cáo nhanh từ các địa phương cũng cho thấy, tình trạng mưa đá, dông lốc xảy ra liên tiếp ở các tỉnh miền núi phía Bắc những ngày qua đã làm 10.330 nhà bị tốc mái, hư hỏng. Trong đó, nặng nhất là ở tỉnh Điện Biên với gần 2.170 nhà, Hà Giang có 2.060 nhà, Lào Cai có 1.690 nhà...

Dông lốc mưa đá cũng làm gần 920 ha lúa, trên 2.700 ha hoa màu, trên 650 ha cây ăn quả, cùng 32 công trình phụ, nhà văn hóa… bị đổ gãy, hư hại. Ước tính ban đầu, tổng thiệt hại do thiên tai những ngày qua khoảng 130 tỷ đồng.

Những viên mưa đá có kích thước khổng lồ.

Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai cũng cho biết, từ đầu năm đến nay, thiên tại đã làm 10 người chết, mất tích, hơn 40 người bị thương. Ước tính sơ bộ, thiên tai đã gây thiệt hại gần 2.970 tỷ đồng, trong đó do dông lốc, mưa đá khoảng gần 470 tỷ đồng, hạn hán, xâm nhập mặn khoảng 2.500 tỷ đồng.

Mưa lớn, sạt lở đêm 24/4, khiến 1 chiếc ô tô tải đang đỗ tại lán trại của người dân xã Phiêng Luông, huyện Mộc Châu, Sơn La, cạnh chân đồi bị hư hỏng nặng.

Còn theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 25/4, ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to; khu vực đồng bằng và Đông Bắc Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa rào và dông; riêng các tỉnh Trung Trung Bộ cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Mưa lớn ở Tây Bắc còn có khả năng kéo dài đến ngày 26/4. Các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Lào Cai, Yên Bái có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở và ngập úng cục bộ.

Lực lượng chức năng hỗ trợ các gia đình sửa lại mái nhà do dông lốc, mưa đá.

Để hạn chế thấp nhất thiệt hại của thiên tai, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đề nghị các tỉnh khu vực Bắc Bộ chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất; thông tin kịp thời đến người dân và cộng đồng để chủ động các biện pháp ứng phó phù hợp với mưa lớn kèm theo dông, lốc, sét, mưa đá, lũ, lũ quét, sạt lở đất và gió mạnh trên biển; tổ chức khắc phục hậu quả thiên tai.

Nhật Tân