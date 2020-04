Mưa đá, giông lốc tại các tỉnh miền núi Bắc bộ khiến 6 người thương vong

Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai vừa có báo cáo về tình hình thiệt hại do mưa đá kèm dông lốc tại các địa phương.



Cụ thể, tính đến chiều tối ngày 23/4, mưa to kèm dông lốc, sét đã làm 3 người chết (Hà Giang 1 người do cây đổ, đè vào người, Sơn La 1 người do đá lăn vào nhà đổ tường, Yên Bái 1 người chết do sét đánh); 3 người bị thương (Lào Cai 1 người, Điện Biên 2 người); 1.647 nhà bị tốc mái; 30,2 ha lúa và 721,1ha hoa màu bị đổ, dập nát; 4 gia súc bị chết do sét đánh; 31 công trình phụ, hội trường, nhà văn hóa bị hư hại. Ước thiệt hại khoảng 3,4 tỷ đồng.

Lực lượng chức năng tỉnh Sơn La hỗ trợ các gia đình sửa lại mái nhà do giông lốc, mưa đá. Ảnh: Thảo Bình

Để chủ động ứng phó với thiên tai, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đề nghị Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện Chỉ thị số 36/CT-TWPCTT ngày 16/4/2020 về tăng cường công tác phòng chống thiên tai năm 2020.

Mưa dông khiến nhiều vị trí trên các tuyến giao thông bị sạt lở, gây khó khăn cho người và phương tiện khi lưu thông.

Các tỉnh khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ khẩn trương thực hiện công văn số 120/TWPCTT-VP ngày 22/4/2020 của Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên về việc chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất; thông tin kịp thời đến người dân và cộng đồng để chủ động các biện pháp ứng phó phù hợp với mưa lớn kèm theo dông, lốc, sét, mưa đá, lũ, lũ quét, sạt lở đất và gió mạnh trên biển; tổ chức khắc phục hậu quả thiên tai.

Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 24/4, do chịu ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với vùng hội tụ gió lên đến 5000 mét nên ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa dông diện rộng. Ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to (lượng mưa phổ biến từ 40-80mm/24h, có nơi trên 120mm/24h). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiều khả năng trên các lưu vực sông suối sẽ xuất hiện một đợt lũ với biên độ lên ở thượng lưu các sông khu vực Bắc bộ và Thanh Hóa từ 2-3m, hạ lưu các sông khu vực Bắc Bộ từ 1-2m. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất, ngập lụt ở vùng trũng ở nhiều tỉnh vùng núi khu vực các tỉnh Lai Châu, Sơn La, Điện Biên, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Thanh Hóa và Nghệ An.

Nhật Tân