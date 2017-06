Một phụ nữ bị đập đầu tử vong trước cổng nhà

Ngày 3-6, Công an huyện Bình Chánh, TP HCM cho biết đang củng cố hồ sơ chuyển giao nghi can giết người cho Công an TP HCM điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Theo hồ sơ điều tra, khoảng 18 giờ ngày 31-5, bà C.N.P (SN 1971, ngụ huyện Bình Chánh), đang đi bộ trên đường liên xã thuộc khu phố 4, thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh. Khi đến trước cổng nhà bà P. bất ngờ bị 1 thanh niên (chưa xác định được danh tính) cầm khúc cây xông đến đánh túi bụi vào đầu bất tỉnh và tử vong ngay sau đó.

Phát hiện sự việc kinh hoàng trên, nhiều người dân gần đó liền hô hoán cùng nhau khống chế kẻ giết người và bàn giao cho công an xử lý.

Bị giải về trụ sở công an, nam thanh niên có biểu hiện không bình thường, khai báo quanh co. Cơ quan công an tiến hành kiểm tra thì nghi can này âm tính với ma túy.

Theo S. Hưng (Nld.com.vn)