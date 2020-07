Mối tình ngang trái của đôi nam nữ tử vong trong quán cà phê ở Tây Ninh

Liên quan đến vụ đôi nam nữ tử vong bất thường trong quán cà phê ở Tây Ninh, ngày 15/7 trên báo Người lao động đăng tin, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh vẫn đang điều tra vụ phát hiện 2 người chết bất thường trong quán cà phê T.Q., ấp Thuận Hòa, xã Truông Mít, huyện Dương Minh Châu, Tây Ninh.

Chủ quán cà phê tử vong bất thường bên cạnh 1 người đàn ông.

Danh tính nạn nhân được xác định là bà N.N.G. (34 tuổi, chủ quán cà phê) và ông Đ.T.C. (48 tuổi, ngụ xã Bến Củi, huyện Dương Minh Châu).

Theo thông tin ban đầu, sáng ngày 13/7, chị L.T.H., ngụ ấp Thuận Hòa đã phát hiện ông C. tử vong trong tư thế treo cổ và chị G. nằm trên sàn nên đã báo công an.

Qua khám nghiệm ban đầu, cơ quan điều tra nhận định nữ chủ quán tử vong trong tình trạng uống thuốc trừ sâu, nạn nhân nam chết trong tư thế treo cổ.



Trên Đời sống và Pháp luật, Thượng tá Nguyễn Hai Mừng, Trưởng phòng tham mưu Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, nguyên nhân ban đầu có thể do đôi nam nữ tự tử. Tuy nhiên lực lượng chức năng vẫn đang phối hợp điều tra để xác định nguyên nhân cụ thể.



Trên báo Người lao động đăng tin người dân địa phương cho hay, các nạn nhân có mối quan hệ yêu đương. Từ khi chị G. về ấp Thuận Hòa thuê mặt bằng mở quán cà phê, anh C. thường xuyên lui tới và ở lại quán nhiều ngày. Trước khi tử vong, hai bên không cự cãi lớn tiếng, biểu hiện bình thường.



Trên Người đưa tin và Pháp luật, cháu nạn nhân C. cho biết C. đã có vợ con và đang sinh sống tại xã Bến Củi. Dù chưa ly hôn nhưng C vẫn có mối quan hệ tình cảm đặc biệt với chị G.

Trong khi đó, người thân của chị G. cho biết, trước khi xảy ra vụ việc, chị G. đã ly hôn và đang sống với cậu con trai 13 tuổi. Dù đã lỡ một lần đò nhưng chị G. có duyên, nói chuyện lại ngọt ngào nên được lòng nhiều người.

Hiện cơ quan chức năng vẫn đang phối hợp điều tra để xác định nguyên nhân cụ thể.



Như đã đưa tin trước đó, khoảng 6h ngày 13/7, người dân đến quán cà phê do bà G. làm chủ quán nhưng không có ai mở cửa như thường ngày.

Nghi có chuyện chẳng lành, người này gõ cửa, nhìn qua khe cửa sổ thấy bà G. nằm bất động trên nền đất nên hô hoán. Người dân mở cửa xông vào thì thấy nạn nhân đã tử vong, bên cạnh đó, họ thấy ông C. đã chết trong tư thế treo cổ nên báo công an.

K.N (th)