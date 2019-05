Mọi công tác chuẩn bị cho Đại lễ Phật đản LHQ Vesak 2019 cơ bản đã hoàn thành

Chỉ còn ít ngày nữa, Đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc Vesak 2019 sẽ diễn ra tại Trung tâm Văn hóa Phật giáo Tam Chúc, thị trấn Ba Sao, tỉnh Hà Nam. Chiều 6/5, tại chùa Tam Chúc (thị trấn Ba Sao, huyện Kim Bảng), Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã tổ chức họp báo trước thềm diễn ra Đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc 2019 tới đây vào ngày 12 – 14/5.

Ban tooe chức thông tin về các công tác chuẩn bị trước Đại lễ. ảnh Phương Thuận

Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó chủ tịch - Tổng thư ký Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Tổng thư ký Vesak 2019 cho biết, hiện đã có hơn 1.600 đại biểu quốc tế tới từ 112 quốc gia xác nhận sẽ đến Việt Nam tham dự sự kiện trọng địa này, trong đó có sự xuất hiện của nhiều vị tăng vương, tăng thống, lãnh đạo giáo hội, nhà nghiên cứu...

Ngoài ra, Đại lễ Vesak còn có sự góp mặt của hơn 20.000 đại biểu là Phật tử cùng nhân dân trên cả nước. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ dự và phát biểu tại lễ khai mạc.

Ngoài ra, bà Armida Salsiah, Phó Tổng thư ký Liên Hợp Quốc cùng lãnh đạo nhiều nước cũng dự kiến đến Việt Nam tham dự Vesak 2019 như Tổng thống Myanmar, Thủ tướng Nepal...

Thượng toạ Thích Nhật Từ, Phó Tổng thư ký Vesak 2019 cho biết thêm, Đại lễ Phật đản 2019 được tổ chức quy mô hơn các sự kiện trước đó với nhiều quốc gia cùng nhiều tham luận nhất từ trước đến nay. Đây cũng là lần đầu tiên có nhiều nguyên thủ quốc gia các nước tham dự.

Cho đến thời điểm hiện tại, việc chuẩn bị các hoạt động của Vesak 2019 đã hoàn tất. Riêng hội trường chính của chùa Tam Chúc đang được gấp rút thi công và cơ bản hoàn thành trong hai ngày nữa.

Thượng tọa Thích Nhật Từ cho biết các công tác chuẩn bị cho Đại lễ cơ bản đã hoàn thành đến thời điểm này. ảnh PT

Để bảo đảm an toàn cho du khách và các Phật tử trong và ngoài nước, các đoàn khách quốc tế về tham dự Đại lễ, các khách sạn, các tour du lịch văn hóa, lịch sử và tình nguyện viên đã sẵn sàng. Ban tổ chức đã mua bảo hiểm cho hàng ngàn đại biểu tham dự.

Bộ Công an và các cục chức năng, công an các tỉnh Hà Nam, Hà Nội, Ninh Bình đã có các kế hoạch, phương án về công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn, phòng chống cháy nổ… cho Đại lễ. Đồng thời, Ban Tổ chức thiết lập Trung tâm điều hành an ninh tại các khu vực trước Trung tâm Hội nghị quốc tế Tam Chúc.

Theo quan sát của phóng viên, hiện tại các công nhân vẫn đang phải làm việc rất gấp rút để hoàn thiện cơ sở vật chất chuẩn bị cho Đại lễ. Chia sẻ về công tác chuẩn bị, ông Bùi Quang Cẩm - Phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam cho biết, trong suốt hai tháng qua, 3.000 công nhân, kỹ sư... đã làm việc suốt ngày đêm tại tòa nhà Trung tâm hội nghị của khu du lịch tâm linh Tam Chúc để kịp làm địa điểm tổ chức Vesak.

Các công nhân vẫn đang tích cực làm việc. ảnh PT

Cờ của các quốc gia tham dự đã được treo trang trọng. ảnh PT

Đến nay, các công trình hạ tầng kỹ thuật khu du lịch Tam Chúc phục vụ Đại lễ cơ bản hoàn thành đúng tiến độ. Trong đó đã hoàn thành mặt đường bê tông xi măng các tuyến đường xung quanh hồ Tam Chúc; cầu Tam Chúc, khu trung tâm đón tiếp nghỉ dưỡng… Trong những ngày tới, tỉnh sẽ gấp rút các khâu còn lại để đảm bảo những ngày diễn ra Đại lễ thuận lợi nhất.

Tại Kim Bảng – nơi diễn ra Đại lễ, huyện đã chỉ đạo các đơn vị tập trung các nhiệm vụ bảo đảm ANTT, ATGT; phối hợp bố trí các điểm trông giữ ô tô, xe máy; quản lý các hoạt động dịch vụ… Vừa qua, huyện cũng tiến hành kiểm tra 100% cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn, đặc biệt chú trọng các nhà hàng phục vụ ăn tại Trung tâm Văn hóa Phật giáo Tam Chúc, Ba Sao.

Đây là lần thứ 3 Việt Nam đăng cai Vesak được tổ chức tại Chùa Tam Chúc, Hà Nam. ảnh PT

Năm 2000, lần đầu tiên ngày Đại lễ Vesak được tổ chức tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York, Mỹ với 34 quốc gia tham dự. Từ đó, sự kiện được luân phiên tổ chức thường niên ở nhiều nước.

Đây là lần thứ 3 Việt Nam đăng cai Vesak. Chủ đề "Cách tiếp cận của Phật giáo về sự lãnh đạo toàn cầu và trách nhiệm cùng chia sẻ vì xã hội bền vững". Đây là sự kiện đối ngoại quan trọng đã góp phần khẳng định sự hội nhập quốc tế của Phật giáo Việt Nam, cũng như vị thế, trách nhiệm của Việt Nam với các hoạt động quốc tế. Sự kiện này cũng là cơ hội quảng bá hình ảnh, đất nước, con người Việt Nam, đặc biệt là sự phát triển không ngừng của Phật giáo Việt Nam trong suốt hơn 2.000 năm qua.

Phương Thuận