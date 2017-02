Miền Bắc tiếp tục rét đậm trong nhiều ngày tới

Sáng nay (09/02), không khí lạnh đã ảnh hưởng hầu hết đến các tỉnh Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ gây ra mưa, mưa rào cho các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế. Ở Vịnh Bắc Bộ đã có gió đông bắc mạnh cấp 7, giật cấp 8-9. Biển động mạnh.

Hình minh họa

Dự báo chiều và đêm hôm nay, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh ở các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to. Gió đông bắc trong đất liền cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

Từ ngày 09-11/02, ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ trời rét đậm, có nơi rét hại với nhiệt độ thấp nhất ở vùng đồng bằng phổ biến 13-16oC, trung du và vùng núi 9-12oC, vùng núi cao dưới 8 oC (khu vực độ cao trên 1500m có nhiệt độ thấp nhất dưới 5oC).

Hà Nội từ ngày 09-11/02 trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 13-15oC.

Ở vịnh Bắc Bộ, khu vực Bắc và Giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9; biển động mạnh; vùng biển ngoài khơi Trung Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7; vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Ninh Thuận đến Cà Mau gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; biển động. Sóng biển cao từ 2,0-3,0m. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

Từ chiều qua, không khí lạnh đã chạm ngõ các tỉnh biên giới phía Bắc như Lạng Sơn, Cao Bằng đẩy nền nhiệt giảm 3-5 độ C, phổ biến 18-20 độ C. Đến tối, không khí lạnh tràn xuống Hà Nội và khu vực đồng bằng, sau đó lan ra Tây Bắc Bộ, nhiệt độ phổ biến 15-17 độ C. Nam Định đêm qua còn giảm tới 6 độ C, từ 20 độ C xuống 14 độ C.

Tại Hà Nội, người dân đã cảm nhận rõ sự chuyển biến của thời tiết từ chiều tối qua khi xuất hiện gió mạnh kèm mưa nhỏ. 22h đêm qua Hà Nội chỉ 18 độ C. Đến sáng nay nhiệt độ tiếp tục giảm, hầu hết các trạm khí tượng đều ghi nhận mức16 độ C, riêng Láng cao nhất 17 độ C, giảm 3-4 độ C so với những ngày trước. Đến trưa và chiều nay, nhiệt độ nhỉnh hơn 1-2 độ C, trời hửng nắng.

K.N