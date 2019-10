Miền Bắc sắp đón không khí lạnh, nhiệt độ giảm mạnh

Từ nay đến 22/10, khu vực Bắc Bộ không mưa, ngày trời nắng, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ. Nhiệt độ cao nhất khoảng 28-32 độ, thấp nhất 20-23 độ; vùng núi cao dưới 18 độ. Trời lạnh về đêm và sáng sớm.

Không khí lạnh tăng cường xuống miền Bắc từ ngày 24/10. Hình minh họa

Đến ngày 23 -25/10 có không khí lạnh bổ sung, gây mưa rào và giông, vùng núi có mưa vừa - mưa to. Nhiệt độ giảm thêm, khu vực đồng bằng còn 20-27 độ C, vùng núi xuống đến 15-18 C độ về đêm.



Mực nước các sông suối khu vực Bắc Bộ sẽ có dao động với biên độ mực nước từ 0,5-1,5m. Sạt lở đất có nguy cơ xảy ra cục bộ tại Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang trong khoảng ngày ngày 23-25/10.

Từ ngày 21-25/10, khu vực Trung Bộ có mưa vài nơi, ngày trời nắng, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, nhiệt độ cao nhất 30-33 độ, phía Nam 32-34 độ.

Mực nước trên các sông từ Quảng Nam đến Khánh Hòa có dao động. Từ ngày 20 trở đi, mực nước trên các sông ở Trung Bộ biến đổi chậm.

Cả tuần tới, khu vực Tây Nguyên có mưa rào và giông vài nơi, nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ.

Khu vực Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác. Từ ngày 24, 25 có mưa giông vài nơi, nhiệt độ cao nhất 32-34 độ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thời tiết Hà Nội hôm nay đến 22/10 không mưa, ngày trời nắng, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ. Nhiệt độ cao nhất 30-32 độ, thấp nhất khoảng 21-24 độ. Đêm và sáng sớm trời lạnh.

Từ ngày 23- 25/10, Hà Nội có mưa rào và giông. Nền nhiệt giảm, cao nhất dao động 25-28 độ, thấp nhất 21-23 độ.

K.N