Miền Bắc sắp đón không khí lạnh mạnh, chính thức khởi đầu cho mùa đông

Trung tâm Khí tượng Thủy văn thông báo hiện nay, một vùng nhiễu động gió Đông ở rìa Nam áp cao cận nhiệt đới vẫn đang dịch chuyển về phía Tây. Dự báo từ chiều tối nay (7/10), ở khu vực phía đông Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Bình có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông (lượng mưa phổ biến 50-150mm/đợt).

Đợt không khí lạnh này khá mạnh kéo nền nhiệt giảm sâu. Hình minh họa

Riêng các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Bình có nơi trên 250mm/đợt. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Ngày 08/10, mưa lớn có khả năng mở rộng ra các tỉnh phía Tây Bắc Bộ. Khu vực Hà Nội từ đêm nay có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông.

Hình thái thời tiết này diễn ra trong 3 ngày đầu tuần, mưa tập trung vào đêm và sáng. Từ ngày 10/10, mưa có xu hướng giảm dần, nền nhiệt độ tăng nhẹ lên mức 29-32 độ C. Người dân các tỉnh miền Bắc sẽ tiếp tục cảm nhận không khí se lạnh vào đêm và sáng sớm.



Đến khoảng cuối tuần này, tức ngày 12-13/10, sẽ xuất hiện một đợt không khí lạnh mạnh tràn về miền Bắc nước ta. Các chuyên gia khí tượng cho biết, đây là một đợt không khí lạnh đúng nghĩa để khởi đầu cho mùa đông 2019-2020, tức là làm nền nhiệt độ giảm xuống rõ rệt, gây thời tiết lạnh ở Hà Nội và gây rét ở vùng miền núi.

Nhiệt độ tại các tỉnh miền Bắc giảm khoảng 5 - 6 độ C so với nhiệt độ thường ngày. Sa Pa, Sín Hồ, Mù Cang Chải, Đồng Văn… nhiệt độ sẽ giảm dưới 12 độ C, có nơi thấp hơn.

Các tỉnh Bắc Trung Bộ nhiệt độ giảm, trời mưa, lạnh, nhiệt độ giảm 3 - 5 độ C. Từ Đà Nẵng trở vào do có đèo Hải Vân chắn nên nhiệt độ có giảm nhưng không đáng kể.

Nhận định chung về thời tiết tháng 10, trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết không khí lạnh từ phía bắc sẽ có xu hướng hoạt động mạnh dần và tác động đến miền Bắc trong nửa cuối tháng 10. Nửa đầu tháng, không khí lạnh hoạt động yếu.

Nhiệt độ trung bình của tháng 10 tại miền Bắc cao hơn trung bình nhiều năm 0,5-1,5 độ C. Lượng mưa tại Tây Bắc thấp hơn 10-30% so với trung bình các năm trong cùng thời kỳ.

K.N