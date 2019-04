Miền Bắc nắng nóng gay gắt 2 ngày cuối tuần, lên tới 40 độ C

Trung tâm Khí tượng Thủy văn cho biết, do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây với đới gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn mạnh nên ngày hôm nay (19/4), nắng nóng xảy ra ở khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, Trung Bộ và mở rộng toàn bộ Bắc Bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến 34-37 độ, riêng khu vực Tây Bắc Bắc Bộ và vùng núi các tỉnh Bắc và trung Trung Bộ có nắng nóng gay gắt với nền nhiệt độ từ 38-39 độ, có nơi trên 40 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 11-16 giờ.

Đợt nắng nóng này dự kiến kéo dài đến hết ngày 22/4. Hình minh họa

Ngày hôm qua (18/4), nắng nóng đã xảy ra diện rộng ở khu vực phía Tây Bắc Bộ và Trung Bộ với nền nhiệt độ phổ biến 35-38 độ, nhiều nơi trên 40 độ như: Mường Lay (Điện Biên) 40.2 độ, Mường La (Sơn La) 42 độ , Sông Mã (Sơn La) 40.5 độ, Yên Châu (Sơn La) 41.4 độ, Phù Yên (Sơn La) 40.6 độ, Con Cuông (Nghệ An) 40.7 độ, Tương Dương (Nghệ An) 40.8 độ, Hương Khê (Hà Tĩnh) 40.6 độ.

Khu vực Hà Nội hôm nay trời nắng nóng, nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35-37 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 11-16 giờ.

Đợt nắng nóng diện rộng ở các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ có thể kéo dài đến ngày 22/4; riêng khu Tây Bắc, vùng núi phía Tây của Bắc Trung Bộ, các tỉnh trung và Nam Trung Bộ nắng nóng có thể kéo dài hơn.

Từ hôm nay (19/4) đến 24/4, ở các tỉnh Nam Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 12-16 giờ.

Do ảnh hưởng của nắng nóng có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nhiều nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ cao cháy rừng ở các tỉnh Trung Bộ và Tây Bắc Bắc Bộ. Ngoài ra, nắng nóng có tác động và gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Do vậy, người dân cần hạn chế tham gia giao thông, lao động ngoài trời vào thời điểm từ 11 giờ đến 16 giờ hàng ngày đồng thời cần bổ sung đủ nước uống và chế độ dinh dưỡng hợp lý để tăng cường sức đề kháng cho cơ thể.

Thời tiết các vùng

Phía Tây Bắc Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, Tây Bắc có nắng nóng gay gắt. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 34-37 độ, Tây Bắc 38-39 độ, có nơi trên 40 độ.

Đông Bắc Bộ đêm không mưa, ngày nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Nền nhiệt trưa chiều ở ngưỡng 34 - 37 độ, khu vực Quảng Ninh-Hải Phòng 31-33 độ.

Khu vực Hà Nội đêm không mưa, ngày nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 25 - 27 độ, cao nhất 34 - 37 độ. Buổi trưa, nhiệt độ ngoài trời có thể lên tới 38-39 độ.

Các tỉnh Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế ngày nắng nóng, khu vực vùng núi có nắng nóng gay gắt với mức nhiệt 34 - 37 độ, vùng núi 38-39 độ, có nơi trên 40 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 25 - 28 độ, cao nhất từ 33 - 36 độ, phía Bắc có nơi trên 37 độ.

Tây Nguyên và Nam Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Tây Nguyên ngày nắng, có nơi nắng nóng. Nam Bộ ngày nắng nóng với nhiệt độ trong khoảng 34 - 37 độ.

K.N