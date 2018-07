Miền Bắc mưa to, nguy cơ ngâp lụt, sạt lở đất ở nhiều tỉnh

Hôm qua, dải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua khu vực giữa nam đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ hoạt động mạnh, trên cao áp cao cận nhiệt đới tiếp tục lấn về phía Tây.

Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới kết hợp với áp cao cận nhiệt đới đang lấn mạnh về phía Tây nên hôm nay, đồng bằng Bắc Bộ và các tỉnh Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh.

Hà Nội có mưa giông trong 2 ngày cuối tuần. Hình minh họa

Chuyên gia khí tượng thủy văn cho biết, hiện nay (14/7) dải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua khu vực giữa Nam Đồng Bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đang hoạt động mạnh, trên cao áp cao cận nhiệt đới tiếp tục lấn về phía Tây. Ở phía Nam, gió mùa Tây Nam đang hoạt động mạnh.

Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới kết hợp với áp cao cận nhiệt đới đang lấn mạnh về phía Tây nên ngày và đêm nay (14/7) ở khu vực ven biển và Đồng Bằng Bắc Bộ, các tỉnh Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to; trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh.

Từ nay đến hết ngày 17/7, ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to; riêng khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ, các tỉnh Hòa Bình, Sơn La, Thanh Hóa, Nghệ An sẽ có mưa rất to.

Đặc biệt, lượng mưa đo được từ 4 -5h tại Yên Bình (Yên Bái) 25mm; Lương Sơn 20mm, Kim Bôi (Hòa Bình) 18,6mm. Nhận định trong 2-3h tới các khu vực tỉnh Hòa Bình, Yên Bái tiếp tục có mưa, tổng lượng mưa đạt 20-40mm.

Trong 3-6 giờ tới, sạt lở đất, lũ quét có nguy cơ cao xảy ra ở các huyện Tân Lạc, Kỳ Sơn, Lạc Sơn, Mai Châu, Lạc Thủy (Hòa Bình). Yên Bình, Lục Yên, Mù Cang Chải (Yên Bái).

Thời tiết khu vực Hà Nội từ nay đến ngày 17/7 có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ chịu ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam đang hoạt động mạnh nên trong 2-3 ngày tới tiếp tục có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông nhiều nơi (thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm); trong cơn dông có khả năng rất cao xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh.