Miền Bắc mưa đến hết tháng

Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương cho hay sáng nay (25/8), vùng biển ngoài khơi phía đông nam đảo Luzon (Philippines) hình thành cơn bão có tên quốc tế là Pakhar.

Hướng di chuyển của bão Pakhar. Ảnh: NCHMF.

Lúc 4h, tâm bão cách đảo Luzon khoảng 330 km về phía đông đông nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/h), giật cấp 10.

Ngày và đêm nay, bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được 15-20 km. Đến 4h ngày 26/8, vị trí tâm bão ở ngay trên miền Trung đảo Luzon. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90 km/h), giật cấp 11.

Đến 4h ngày 27/8, vị trí tâm bão ở vào cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) khoảng 600 km về phía đông đông nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (100-115 km/h), giật cấp 13.

Trong khi đó, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 6, sau đó là vùng áp thấp suy yếu từ bão số 6 nên từ chiều tối 23/8 đến nay, ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, vùng núi có nơi mưa rất to.

Tổng lượng mưa tính đến 7h tối qua phổ biến 50-100mm, có nơi cao hơn như Yên Thủy (Hòa Bình) 113mm, TP Hà Giang 161mm, Yên Minh (Hà Giang) 141m, Mẫu Sơn (Lạng Sơn) 109mm…

Dự báo trong sáng nay, ở các tỉnh Việt Bắc và Tây Bắc tiếp tục có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 40-70mm, riêng Lai Châu có nơi trên 100mm.

Miền Bắc trong đó thủ đô Hà Nội sẽ mưa mát từ nay đến hết tháng. Hình minh họa

Từ chiều nay, mưa lớn ở vùng núi Bắc Bộ giảm dần cả về diện và lượng, tuy nhiên sẽ chưa dứt hẳn do một dải hội tụ nhiệt đới vắt ngang qua miền Bắc sẽ lại gây mưa lớn cho miền Bắc từ đêm 27/8.

Do mưa lớn, dọc khắp các tỉnh trung du, vùng núi phía Bắc đối mặt với nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất: Lạng Sơn, Cao Bằng, Quảng Ninh, Lai Châu, Sơn La, Điện Biên, Lào Cai, Yên Bái, hà Giang, Tuyên Quang, Bắc Cạn, Thái Nguyên, Bắc Giang.

Ngập úng ở vùng trũng, vùng thấp và các đô thị có khả năng xảy ra tại nhiều nơi như: Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Giang, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Hà Nội.

Từ hôm nay đến ngày mai, lũ có khả năng xuất hiện trên các sông Thao, Lô thuộc hệ thống sông Hồng; sông Cầu, Lục Nam thuộc hệ thống sông Thái Bình với biên độ lũ lên ở thượng lưu từ 2-5m, hạ lưu từ 1,5 - 2,5m. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên sông Thao tại Yên Bái có khả năng đạt mức báo động BĐ1 đến BĐ2, trên sông Lô tại Tuyên Quang đạt mức xấp xỉ BĐ1.

Do có mưa, miền Bắc suốt tuần mát mẻ, ở mức 27-31 độ C.

Các tỉnh miền Trung có nơi nắng nóng 34-35 độ C, còn lại phổ biến 31-33 độ, ngày có mưa rào và dông vài nơi.

Tây Nguyên và Nam Bộ giảm mưa, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ cao nhất tại Tây Nguyên từ 28-31 độ, Nam Bộ phổ biến 30-33 độ C.

K.N