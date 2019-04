Miền Bắc đón thêm mấy đợt không khí lạnh gây mưa rét trong tháng này?

Ảnh minh họa

Sáng nay (1.4), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến các tỉnh ở phía Đông Bắc Bộ gây mưa rào và dông. Phía bắc vịnh Bắc Bộ đã có gió đông bắc mạnh cấp 5.

Dự báo, chiều và đêm nay (1.4), bộ phận không khí lạnh này sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc Trung Bộ, sau đó sẽ ảnh hưởng đến một số nơi ở phía tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên chiều nay (1.4), Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác. Riêng đồng bằng Bắc Bộ và các tỉnh Hòa Bình, Sơn La có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to (lượng mưa phổ biến 50-100mm/24 giờ, có nơi trên 100mm).

Chiều và đêm nay (1.4) ở Bắc Trung Bộ có mưa dông nhiều nơi, có nơi mưa vừa, mưa to. Các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời lạnh, vùng núi phía Bắc trời rét. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Phía bắc Vịnh Bắc Bộ và ở Bắc Biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7; biển động.

Khu vực Hà Nội, chiều nay (1.4) có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông; đêm có mưa, mưa rào. Trời lạnh.

Ngoài ra, trong chiều và tối nay (1.4), ở vùng núi các tỉnh từ Quảng Bình đến Quãng Ngãi và khu vực Tây Nguyên có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Về tình hình khí tượng tháng này, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định thời kì từ ngày 1.4 đến ngày 30.4, có khả năng xuất hiện khoảng 2 - 3 đợt không khí lạnh. Tuy nhiên cường độ các đợt không khí lạnh từ yếu đến trung bình và lệch đông.

Nền nhiệt trên phạm vi toàn quốc phổ biến cao hơn giá trị trung bình nhiều năm. Lượng mưa trên khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến xấp xỉ so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Các khu vực khác phổ biến ít mưa và thiếu hụt lượng mưa.

Do đang giai đoạn chuyển mùa, cần đề phòng tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh đi kèm trong cơn mưa dông trên cả nước, đặc biệt ở các tỉnh vùng núi Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và khu vực Tây Nguyên.

Trong tháng khu Tây Bắc Bắc Bộ, vùng núi các tỉnh miền Trung và Nam Bộ có khả năng xuất hiện nắng nóng diện rộng. Tình trạng ít mưa vẫn tiếp tục diễn ra tại các tỉnh Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ.

Cụ thể, thời kỳ từ ngày 1 - 10.4: Nhiệt độ trên phạm vi cả nước phổ biến ở mức cao hơn 0,5 - 1 độ C so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Thời kỳ từ ngày 11 - 20.4: Nhiệt độ tại khu vực Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ phổ biến ở mức cao hơn 1 - 2 độ C, các khu vực khác phổ biến ở mức cao hơn 0,5 - 1 độ C so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Thời kì từ ngày 21 - 30.4: Nhiệt độ tại khu vực Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ phổ biến ở mức cao hơn 1 - 2 độ C, các khu vực khác phổ biến ở mức cao hơn 0,5 - 1 độ C so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Theo Thảo Anh (Lao Động)