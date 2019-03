Miền Bắc đón 3-4 đợt không khí lạnh trong tháng này

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, trong tháng 3 có khả năng xuất hiện khoảng 3 - 4 đợt không khí lạnh, nhưng cường độ các đợt từ yếu đến trung bình và lệch Đông nên trời chỉ chuyển rét trong thời gian ngắn.

Hoa sưa nở trắng trong tháng 3 Hà Nội. Hình minh họa

Nền nhiệt trên phạm vi toàn quốc phổ biến cao hơn giá trị trung bình nhiều năm. Lượng mưa trên cả nước phổ biến thiếu hụt so với trung bình nhiều năm. Riêng khu Đông Bắc và Việt Bắc lượng mưa cao hơn trung bình nhiều năm; phía Đông Bắc Bộ có nhiều ngày mưa nhỏ, mưa phùn kèm sương mù, tập trung vào thời kỳ đầu tháng.

Giai đoạn cuối tháng 3 ở khu vực Tây Bắc của Bắc Bộ, vùng núi các tỉnh miền Trung xuất hiện nắng nóng cục bộ. Ở phía Nam, nắng nóng cục bộ tiếp tục diễn ra trong nửa đầu tháng tại khu vực miền Đông Nam Bộ và có khả năng xảy ra trên diện rộng vào nửa cuối tháng. Riêng miền Tây Nam Bộ và khu vực Tây Nguyên nửa cuối tháng có khả năng xuất hiện nắng nóng cục bộ.

Cụ thể:

Từ ngày 1 - 10/3 không khí lạnh tăng cường yếu đến trung bình và lệch đông với tần suất khoảng 3 - 4 ngày/đợt. Nhiệt độ trung bình tại các khu vực trên phạm vi cả nước phổ biến cao hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ từ 0,5 - 1,5 độ C.

Riêng tại Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ cao hơn từ 1 - 2 độ C. Lượng mưa ở khu vực phía Đông Bắc Bộ có xu hướng cao hơn so với trung bình nhiều năm. Các khu vực còn lại phổ biến xấp xỉ trung bình nhiều năm, khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ hầu như không mưa.

Từ ngày 11 - 20/3, nhiệt độ tại các khu vực trên phạm vi cả nước phổ biến cao hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ từ 0,5 - 1,5 độ C. Lượng mưa ở Bắc Bộ xấp xỉ so với trung bình nhiều năm, Trung Bộ ở mức thấp hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Riêng khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ vẫn phổ biến ít mưa.

Từ ngày 21 - 31/3 nhiệt độ tại các khu vực trên phạm vi cả nước phổ biến cao hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ từ 0,5 - 1,5 độ C. Lượng mưa trên cả nước ở mức xấp xỉ so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Về xu thế nhiệt độ trung bình trong tháng:

Bắc Bộ nhiệt độ trung bình phổ biến cao hơn từ 1 đến 2 độ C so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Nhiệt độ trung bình từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế cao hơn từ 1 đến 2 độ C; khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận phổ biến cao hơn từ 0,5 đến 1,5 độ C so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Nhiệt độ trung bình ở Tây Nguyên phổ biến ở mức cao hơn từ 0,5 đến 1,5 độ C so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Nhiệt độ trung bình ở Nam Bộ phổ biến xấp xỉ trên so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Lượng mưa trong tháng 3 ở Bắc Bộ có mức thấp hơn so với trung bình nhiều năm, tổng lượng mưa phổ biến 30 - 60mm. Riêng khu vực Đông Bắc cao hơn trung bình nhiều năm, với tổng lượng mưa phổ biến từ 50 - 80mm.

Lượng mưa tháng khu vực Trung Bộ phổ biến thấp hơn so với trung bình nhiều năm, trong đó khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế tổng lượng mưa phổ biến từ 20 - 50mm, khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận tổng lượng mưa phổ biến 10-20mm.

Tây Nguyên và Nam Bộ có lượng mưa tháng thấp hơn so với trung bình nhiều năm cùng kỳ. Tại Tây Nguyên, tổng lượng mưa phổ biến từ 15-30mm, còn tại Nam Bộ phổ biến dưới 15mm.

K.N