Miền Bắc đầu tuần đón gió mùa đông bắc

Không khí lạnh suy yếu, trưa nay 24/11 miền Bắc nắng như mùa hè, nhiệt độ phổ biến 27-29 độ C. Khoảng sáng mai 25/11, một đợt gió mùa đông bắc sẽ tràn xuống các tỉnh biên giới, đầu giờ chiều tràn xuống thủ đô Hà Nội và đồng bằng Bắc Bộ, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết.

Gió mùa đông bắc khiến miền Bắc nhiều mây, một số nơi có mưa, nhiệt độ giảm 3-5 độ so với hôm nay. Trang Accuweather của Mỹ dự báo Hà Nội cao nhất 28 độ lúc 11h, sau đó giảm dần tới đêm còn 21 độ C. Điểm cao trên 1.500 m so với mực nước biển như Sa Pa (Lào Cai) dao động 12-18 độ C.

Sau đợt gió mùa đông bắc ngày mai, dự báo sẽ liên tục có không khí lạnh bổ sung với tần suất từ 2-3 ngày một đợt. Vì thế cơ quan dự báo khí tượng Việt Nam và Accuweather nhận định từ nay đến hết tháng 11 và kéo dài sang những ngày đầu tháng 12, miền Bắc duy trì mức nhiệt 17-18 độ về đêm, ngày cao nhất 24-26 độ; vùng núi cao như Sa Pa khoảng 10-16 độ C.

Với miền Trung, gió mùa đông bắc tương tác với dãy Trường Sơn nên từ chiều mai 25/11, các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ có mưa, một số nơi mưa to (50-100 mm trong 24 giờ) và giông. Kiểu thời tiết này duy trì hết tuần sau.

Nhiệt độ các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế từ đêm mai trở đi sẽ xuống thấp, trang Accuweather dự báo tại TP Vinh (Nghệ An) còn 21 độ, TP Huế (Thừa Thiên Huế) 20 độ C; ban ngày khoảng 25-26 độ C. Các tỉnh thành từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi cao nhất khoảng 28 độ C.

Cơ quan khí tượng Việt Nam cho biết, Tây Nguyên và Nam Bộ đầu tuần chịu ảnh hưởng của nhiễu động gió đông, trời có mưa giông cục bộ về chiều tối. Từ thứ ba trở đi, nhiễu động gió đông không còn, hai khu vực trên trở lại nắng ráo.

Đến giữa tuần sau, do tác động khuếch tán của không khí lạnh, nền nhiệt đêm và sáng ở Tây Nguyên giảm xuống dưới 20 độ, Nam Bộ có đêm xuống dưới 23. Ban ngày Nam Bộ nắng nhưng không mạnh, khoảng 33 độ, Tây Nguyên 26-29.

Dự báo xa của cơ quan khí tượng Việt Nam, từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau nhiệt độ trung bình trên phạm vi cả nước có thể cao hơn so với trung bình cùng thời kỳ từ 0,5 đến 1 độ C, riêng tháng 12/2019 Bắc Bộ và Trung Bộ cao hơn 1-1,5 độ C.

Đợt rét đậm đầu tiên có khả năng xuất hiện vào đầu tháng 1/2020.

Theo Xuân Hoa/VnExpress