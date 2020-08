Miền Bắc đang gặp tổ hợp thiên tai bất lợi

Ứng phó bão số 4 và mưa lũ lớn đang xảy ra ở các tỉnh miền núi phía Bắc, sáng nay (18/8) tại Hà Nội, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai tổ chức họp bàn các giải pháp chủ động ứng phó. Nội dung trọng tâm được đưa ra tại cuộc họp là theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa và lượng nước về các hồ chứa để chủ động vận hành đảm bảo an toàn hồ chứa và khu vực hạ du. Đặc biệt đề phòng lũ ống, lũ quét, sạt lở đất khu vực miền núi, đảm bảo an toàn tính mạng của người dân.

Thông tin tại cuộc họp cho thấy, mặc dù bão số 4 chưa vào đất liền nhưng mưa lớn vẫn tiếp tục diễn ra ở miền Bắc trong những ngày tới; hướng di chuyển của bão hiện nay có đổ bộ vào đất liền hay không nhưng dự báo cũng sẽ gây mưa rất lớn ở khu vực miền núi phía Bắc trong khi các đợt dư chấn của động đất vẫn diễn ra trên địa bàn tỉnh Sơn La, đây là tổ hợp thiên tai bất lợi trong công tác ứng phó của các địa phương.

Quang cảnh cuộc họp.

Mưa lớn, lũ quét mấy ngày qua ở miền Bắc đã làm 1 người chết ở tỉnh Lai Châu và 2 người mất tích ở tỉnh Vĩnh Phúc, đồng thời cuốn trôi vùi lấp nhiều nhà cửa, một số ngầm tràn và đường giao thông.

Ứng phó bão số 4 và mưa lớn kèm theo bão, Bộ đội biên phòng tuyến biển đã phối hợp với chính quyền địa phương, gia đình các chủ tàu, thuyền trưởng thông báo cho các phương tiện hoạt động trên biển từ Quảng Ninh đến Thừa Thiên Huế về diễn biến của bão. Thống kê của Tổng cục Thủy sản, hiện còn 429 tàu cá hoạt động trong khu vực dự kiển ảnh hưởng của bão trong 24 đến 72 giờ tới.





Báo cáo tại cuộc họp cho thấy, khu vực Bắc Bộ hiện có 51 hồ chứa đang vận hành xả lũ. Đáng lưu ý là trong số 204 hồ chứa hư hỏng và 115 hồ chứa đang thi công trên cả nước thì khu vực miền núi phía Bắc có đến 81 hồ chứa hư hỏng và 51 hồ đang thi công. Hiện đang là thời kỳ lũ chính vụ ở miền Bắc, hồ thủy điện Sơn La chỉ được tích nước đến cao trình 197,3 m, tuy nhiên, mực nước ở hồ Sơn La chỉ cách cao trình xả tràn dưới 1 m. Theo số liệu hiện nay mực nước đến hồ Sơn La khoảng 5.230 m3/giây, trong khi lưu lượng nước xả ra để phát điện khoảng 3.286 m3/giây.

Tại cuộc họp, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia lưu ý, mưa ở các tỉnh Bắc Bộ sẽ tiếp tục diễn ra trong những ngày tới, đặc biệt cần lưu ý mưa lớn do hoàn lưu bão số 4 sẽ tập trung chủ yếu ở các tỉnh khu vực Đông Bắc và Tây Bắc trong những ngày từ 20 đến 22/8. Dự kiến ngày 21/8 lượng nước từ thượng nguồn đổ về hồ Sơn La có thể lên tới 8.000 m3/giây. Theo kịch bản này, mực nước hồ Sơn La sẽ nhanh chóng dâng lên ngưỡng tràn xả lũ.

"Tính cả khả năng dự báo mưa ở thượng nguồn và lượng nước về hồ dự kiến ngày 20 đến 21/8 lưu lượng nước về hồ Sơn La sẽ đạt 8.000 m3/giây. Đây là thời điểm rất quan trọng cần đặc biệt phải lưu ý trong vận hành hồ chứa. Còn về lũ cuối vụ trung tâm sẽ theo dõi và cung cấp thường xuyên thông tin phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai", lãnh đạo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết.

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp phát biểu tại cuộc họp.

Nhấn mạnh tại cuộc hợp, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT – Phó Trưởng ban Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai Nguyễn Hoàng Hiệp cho rằng, từ nay cho đến ngày 23/8 sẽ gặp tổ hợp thiên tai rất bất lợi ở miền Bắc, đặc biệt là ở miền núi, trong đó trọng tâm là khu vực Đông Bắc và Tây Bắc.

Theo ông Hiệp, vấn đề quan tâm nhất hiện nay là hệ thống thủy điện bậc thang trên sông Đà. Trong đó trọng tâm là hồ thủy điện Sơn La, làm thế nào để vừa đảm bảo linh hoạt trong vận hành nhưng cũng đảm bảo tuyệt đối an toàn cho hạ du.

Thứ trưởng Bộ NN&PTNT yêu cầu, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia tính toán sớm và cụ thể hơn về thời điểm để có những quyết định trong vận hành hồ Sơn La.

"Trên tinh thần và quan điểm đầu tiên là an toàn cho cả nhà máy thủy điện và an toàn cho hạ du an toàn cho sông Đà và an toàn cho Thủ đô Hà Nội. Đồng thời cũng đảm bảo tích được nhiều nước nhất có thể để phục vụ cho phát điện và cho sản xuất vì tháng 9 là hết lũ", ông Hiệp nói.

Ứng phó mưa lớn của hoàn lưu bão số 4, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp đề nghị, các địa phương thực hiện nghiêm Công điện 08 của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đặc biệt lưu ý đối với các tỉnh miền núi phía Bắc đề phòng lũ ống, lũ quét, sạt lở vì mưa lớn trong những ngày qua khiến đất ngậm nước, thêm mưa do hoàn lưu bão gây ra sạt lở đất sẽ xảy ra.

Theo Dân trí