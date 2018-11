Miền Bắc chuyển rét, băng giá xuất hiện

Từ ngày 30/10, một không khí lạnh yếu tràn về, sau đó biến tính khiến trời quang mây, bức xạ nhiệt lớn khiến nhiệt độ miền Bắc giảm thấp, trời chuyển rét về đêm và sáng. Ban đêm và sáng sớm nền nhiệt xuống thấp, ban ngày trời nắng hanh 27-30 độ.

Băng bám trên lan can ven đường lên đỉnh Fansipan. Ảnh: VnExpress

Do không khí lạnh bổ sung, từ đêm 31/10, nhiệt độ tại Fansipan (Lào Cai), đỉnh núi cao 3.143 m so với mực nước biển, đã xuống dưới 0 độ C. Sương, hơi nước đọng trên gờ đá, mái chùa, lan can đường đi và cột cờ ngưng tụ thành lớp băng mỏng.

Đến 9h sáng 1/11, nền nhiệt tại Fansipan tăng lên 7 độ, trời nắng khiến băng tan nhanh. Đây là lần đầu tiên băng giá xuất hiện trên đỉnh Fansipan từ đầu tháng 10 đến nay.

Cùng với Fansipan, nhiệt độ sớm nay tại miền Bắc xuống thấp. Thị trấn Sa Pa (cao 1.600 m so với mực nước biển) rét 9 độ C. Các khu vực núi cao khác như Sìn Hồ (Lai Châu), Pha Đin (Điện Biên), Mẫu Sơn (Lạng Sơn) dưới 12 độ C. Vùng trung du và đồng bằng 16-18 độ C.

Cơ quan khí tượng dự báo, đêm nay và sớm thứ sáu 2/11 nền nhiệt miền Bắc tiếp tục xuống thấp, một số nơi giảm nhẹ, băng giá có thể xuất hiện ở Fansipan. Từ trưa thứ sáu, không khí lạnh suy yếu, nhiệt độ tăng dần. Đến chủ nhật 3/11, nhiệt độ tại Sa Pa khoảng 10-21; Hà Nội 19-29.

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày giảm mây, trời nắng. Đêm và sáng sớm trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ: 17 - 20 độ, có nơi dưới 17 độ.

Phía Đông Bắc Bộ đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ, vùng núi 14-17 độ. Đặc biệt vùng núi cao có nơi dưới 14 độ. Sa Pa ban đêm nhiệt độ hạ xuống còn 6-7 độ, Mẫu Sơn từ 10-12 độ.

Khu vực Hà Nội đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời rét. Ban ngày có nắng nên nền nhiệt cũng tăng, phổ biến từ 26-29 độ.

Các tỉnh từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế ngày nắng, nhiệt độ cao nhất từ 27 – 30 độ; đêm se lạnh với nhiệt độ phổ biến từ 18 – 21 độ.

Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ cao nhất từ 29 – 32 độ.

Tây Nguyên mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 – 18 độ, thành phố Đà Lạt đêm và sáng sớm trời rét, nền nhiệt ở mức 13-15 độ.

Nam Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 – 25 độ.

Siêu bão Yutu không ảnh hưởng đến đất liền, ven biển Việt Nam

Đường đi và vị trí cơn bão

Trung tâm Khí tượng thông báo, hồi 10 giờ ngày 1/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,6 độ Vĩ Bắc; 116,9 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 570km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 12. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 220km tính từ vùng tâm bão.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km. Đến 10 giờ ngày 02/11, vị trí tâm bão ở khoảng 21,0 độ Vĩ Bắc; 116,7 độ Kinh Đông, cách Đài Loan khoảng 430km về phía Tây Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 12. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 220km tính từ vùng tâm bão.

Do ảnh hưởng của bão, ở vùng biển Đông Bắc Biển Đông có mưa bão, gió mạnh cấp 7-8, vùng gần tâm bão đi qua cấp 9, giật cấp 12; biển động rất mạnh.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (vùng gió mạnh cấp 6 trở lên): phía Bắc vĩ tuyến 17,0 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 114,0 độ Kinh Đông.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc, mỗi giờ đi được 5-10km và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Đến 10 giờ ngày 03/11, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 22,3 độ Vĩ Bắc; 117,5 độ Kinh Đông, cách Đài Loan khoảng 310km về phía Tây Tây Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60km/giờ), giật cấp 9.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Đông Bắc, mỗi giờ đi được 5-10km và suy yếu thành một vùng áp thấp. Đến 10 giờ ngày 04/11, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 23,4 độ Vĩ Bắc; 118,5 độ Kinh Đông, cách Đài Loan khoảng 160km về phía Tây. Sức gió mạnh nhất gần trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40km/giờ).

K.N