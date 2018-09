Mẹ đơn thân tử vong vì thanh sắt rơi giữa phố Hà Nội: Ai sẽ chăm sóc bé gái 6 tuổi?

Mọi dự định bị cuốn đi như cơn gió

Ngày 29/9, chị Dương Thị H. (SN 1987, trú tại thôn Đạo Sử, thị trấn Thứa, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh - nạn nhân bị cần trục rơi trúng tử vong trên đường Lê Văn Lương, Hà Nội) được người thân làm các thủ tục đưa di cốt về nơi an nghỉ cuối cùng tại quê nhà.

Trước sự ra đi quá đột ngột của cháu gái, ông Nguyễn Văn Phương (cậu ruột chị H.) nghẹn ngào nói: Cách đây 2 ngày, gia đình ông tập trung cho đám tang một người thân trong họ. Tối 27/9, khi ông Phương cùng mọi người trong dòng họ đang có mặt tại đám tang để làm các thủ tục tang lễ thì bất ngờ nhận được tin dữ H tử vong do tai nạn trên đường Lê Văn Lương.

Nhận tin sốc về cháu gái, ông Phương như sét đánh ngang tai, chẳng dám tin vào sự thật. “Tôi cũng đã nhiều năm lăn lộn, bươn trải ngoài xã hội kiếm sống, hiếm có chuyện gì làm tôi phải sốc, sững sờ. Vậy mà, lúc nghe tin cháu H. mất, chẳng khác gì sét đánh ngang tai. Cú sốc đó với tôi và gia đình quá lớn và phải một thời gian dài mọi người mới có thể vượt qua...”, ông Phương ngậm ngùi.

Công trình nơi thanh sắt rơi xuống gây chết người. Ảnh: Nhật Tân

Ông Phương nói rằng, khi nghe tin đã tức tốc lấy xe máy lên Hà Nội để có thể nhìn cháu lần cuối. Nhưng, mọi người liên tục ngăn cản nên ông không thể làm được việc này.

Nhận xét về cháu gái, ông chia sẻ, H. là một người rất chịu khó, bản lĩnh, cá tính và đặc biệt rất yêu thương con gái. Mỗi lần về quê, hai cậu cháu được gặp nhau lại tâm sự đủ mọi chuyền từ công việc đến gia đình. Cháu gái ông luôn là người cởi mở và lắng nghe những đóng góp, chia sẻ của cậu ruột.

Trong lần về quê gần đây nhất, ông Phương cùng H. ngồi tâm sự về tương lai sắp tới của cháu Phạm Thanh L.A. (SN 2012 - con gái chị H.) khi được đưa lên Hà Nội học và ở gần mẹ. Chị H. nói với ông về những dự định tương lai cho hai mẹ con sáng ngời, vậy mà hạnh phúc ngắn chẳng tày gang, mọi dự định bị cuốn đi như cơn gió.

Người mẹ đơn thân gặp nạn khi trên đường đến trường đón con gái về.

Nỗi đau mất mát người thân rồi cũng sẽ dần qua đi theo năm tháng, con gái của chị H. sẽ ngày một lớn lên, khi đến tuổi trưởng thành, L.A sẽ cảm thấy thiệt thòi vì thiếu vắng sự chăm sóc, nuôi dưỡng của bố và mẹ.

Ai sẽ là người chăm lo tương lai cho cháu L.A là câu hỏi được gia đình ông Phương lo lắng nhất sau khi tang lễ chị H. kết thúc.

Cùng chung với những lo lắng của ông Phương và mọi người, bà Dương Thị Lủ (bà cô chị Hằng - PV) chia sẻ, vợ chồng ông Dương Văn Kỳ (bố đẻ chị Hằng - PV) tuổi cao, sức yếu chẳng khác gì chiếc lá vàng trên cây.

Bà mong muốn các cơ quan chức năng sớm điều tra, làm rõ vụ việc và xử lý đúng theo quy định của pháp luật. Đồng thời phía đơn vị gây ra vụ tai nạn phải có trách nhiệm chăm sóc cho cháu L.A đến tuổi trưởng thành.

Căn nhà nhỏ của bố mẹ đẻ nạn nhân.

Công trình từng xảy ra sự cố tương tự

Liên quan đến vụ rơi thanh sắt tại đường Lê Văn Lương khiến 1 người tử vong, 1 người bị thương, quá trình điều tra, căn cứ các tài liệu chứng cứ thu thập, xét thấy có dấu hiệu tội phạm, Cơ quan CSĐT – Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) đã quyết định khởi tố vụ án hình sự để điều tra về hành vi "Vi phạm quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động, về an toàn ở nơi đông người”, theo Điều 295 Bộ luật hình sự.

Ông Nguyễn Xuân Lưu - Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân thông tin, sự cố xảy ra tại công trình xây dựng Trung tâm thương mại và văn phòng cho thuê thuộc lô đất 4/6 đường Lê Văn Lương, phường Nhân Chính do Công ty TNHH Xuất nhập khẩu và đầu tư Sao Mai làm chủ đầu tư.

Công trình hiện đang được nhà thầu phụ là Công ty Cổ phần thương mại phát triển công nghệ Hà Nội mới DHP thi công lắp kính mặt ngoài.

Hệ thống gondola được giữ bởi hệ thống cần trục (ảnh) đặt trên nóc tòa nhà.

Theo ông Lưu, nguyên nhân ban đầu được xác định do bộ phận giữ của hệ thống sàn treo gondola phục vụ việc thi công hạng mục vách kính tại công trình bị bật khỏi vị trí và rơi xuống đường. Sau khi xảy ra sự việc, lực lượng chức năng quận Thanh Xuân đã tổ chức kiểm tra toàn diện dự án.

Là nhân chứng tại hiện trường vụ tai nạn trên, ông Hoàng Văn Khánh (tài xế xe ôm tại ngã tư Lê Văn Lương - Hoàng Ngân) vẫn chưa hết hoảng sợ. Theo lời ông Khánh, trước đó tại công trình này từng xảy ra sự cố tương tự khiến một người bị thương. Nhiều người bán trà, lái xe ôm không dám đứng trên vỉa hè trước công trình này.

Một cán bộ thanh tra xây dựng phường Nhân Chính xác nhận tại dự án Trung tâm thương mại và văn phòng cho thuê này từng xảy ra một sự cố về tai nạn lao động và cơ quan chức năng đã phạt hành chính.

Mẹ đơn thân và con gái. Ảnh gia đình cung cấp

Ông Nguyễn Quang Huy - Phó Chi cục trưởng Chi cục Giám định chất lượng công trình xây dựng (Sở Xây dựng Hà Nội) cho rằng, trong sự việc này, chủ đầu tư phải chịu hoàn toàn trách nhiệm, từ đền bù thiệt hại, dừng công trình, phòng tránh tất cả các hiện tượng có thể xảy ra. Hiện tại phải đợi đến khi phía công an điều tra, báo cáo xong rồi kết luận hướng xử lý.

Trong khi đó, luật sư Vi Văn Diện (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) nhấn mạnh, bên cạnh việc bị khởi tố, chịu trách nhiệm hình sự, người phạm tội phải chịu trách nhiệm dân sự như đền bù tổn thất tinh thần, ma chay, cấp dưỡng cho cháu bé 6 tuổi con của nạn nhân đến khi trưởng thành.

