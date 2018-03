Mẹ bé Hải An cùng người thân đi đăng ký hiến tạng

Sáng 9/3, chị Nguyễn Trần Thùy Dương (33 tuổi, thôn Tân Mỹ, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội) - mẹ bé Nguyễn Hải An (7 tuổi) mất vì ung thư đã hiến đôi giác mạc - tới Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia cùng người thân.

Chị đưa chị Lý Xuân Thanh Hà đến đăng ký hiến tạng. Chị Hà là con gái của mẹ nuôi chị Dương. Hai người thân như chị em ruột từ bé. Chị Hà cũng giống như người mẹ thứ 2 của bé Hải An. Chị cũng đã đồng hành cùng mẹ con Hải An trong suốt hành trình chữa bệnh của bé.

Chị Dương và chị Hà đã đăng ký hiến tạng sau khi chết/chết não. Ảnh: Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia.

Chị Hà bị tai nạn và không may hỏng một mắt từ khi lên 4 tuổi. Khi Hải An bệnh nặng, hai mẹ con từng nói đến việc sẽ tặng một bên mắt cho chị Hà. Tuy nhiên, chị Hà cần cả cầu mắt, trong khi bé An chỉ có thể hiến giác mạc.

Chị Hà cho biết bản thân hiểu được sự khao khát, hy vọng của những người khiếm khuyết hoặc đang mang những căn bệnh hiểm nghèo chờ được ghép mô/ tạng. Do đó, chị đăng ký hiến tạng với hy vọng nếu không may mình qua đời, những bộ phận cơ thể của mình cũng sẽ giúp được ai đó trong số họ.

Trước khi đưa chị Thanh Hà đến đăng ký hiến tạng, ngày 26/2, 4 ngày sau ngày mất của con gái, chị Dương đã đến Trung tâm để đăng ký hiến tạng sau khi chết/chết não cho bản thân.

Theo Zing.vn