Mâu thuẫn tình cảm, nam thanh niên mua xăng đổ lên người "dọa" tự thiêu

Thông tin cho PV vào chiều nay (2/3), đại diện UBND phường Đằng Lâm, quận Hải An (TP. Hải Phòng) xác nhận, tối qua trên địa bàn phường xảy ra sự việc một nam thanh niên mang theo can xăng đến cửa nhà bạn gái rồi đổ lên người dọa tự thiêu khi người bạn này không ra. Tuy nhiên, ngay sau đó, công an phường đã nhanh chóng khống chế được người này.

Theo Công an phường Đằng Lâm, khoảng 19h tối cùng ngày, đơn vị nhận được tin báo của quần chúng nhân dân tại gia đình chị Nguyễn Thị L. (SN 1981), trú tại đường Trung Lực xảy ra vụ việc khi Nguyễn Thanh Thư (SN 1980), trú tại đường Tôn Đức Thắng, phường An Dương, quận Lê Chân (cùng TP. Hải Phòng) bất ngờ cầm can xăng loại 5 lít đổ lên người, tay cầm bật lửa rồi liên tục dọa sẽ tự thiêu khi chị L. không ra cửa tiếp chuyện.

Ảnh minh họa

Nhận được tin báo, Công an phường Đằng Lâm có mặt tại nơi xảy ra vụ việc và cấp báo Công an quận Hải An. Thời điểm lực lượng chức năng có mặt, phát hiện Thư đổ xăng lên người ướt quần áo, một tay cầm bật lửa, tay còn lại ôm can xăng và miệng liên tục đe dọa tự thiêu nếu không gặp được chị L.

Trước tình huống nguy hiểm, tổ công tác Công an phường phối hợp với lực lượng bảo vệ dân phố tiến hành vận động, tuyên truyền và khuyên giải Thư từ bỏ ý định tiêu cực; Đồng thời, nhanh chóng huy động phương tiện chữa cháy tại chỗ đề phòng sự cố xảy ra.

Trong quá trình thuyết phục, lợi dụng nam thanh niên không để ý, tổ công tác nhanh chóng thu giữ được chiếc bật lửa gas và khống chế đối tượng thành công.

Tại cơ quan công an, Thư khai nhận, trước khi xảy ra sự việc, nam thanh niên này có quan hệ tình cảm với chị L., nhưng thời gian gần đây giữa 2 người xảy ra mâu thuẫn và bạn gái từ chối gặp mặt.

Bị khước từ tình cảm và buồn chán, cho nên tối 1/3, Thư chuẩn bị can xăng loại 5 lít cùng 1 bật lửa khò gas với ý định tìm đến nhà bạn gái nói chuyện, nếu chị L. không ra tiếp chuyện, Thư sẽ tự thiêu để bạn gái phải ân hận về cái chết của mình. Tuy nhiên, khi chưa thực hiện được ý đồ thì đã bị người dân phát hiện và cấp báo cho Công an phường Đằng Lâm kịp thời khống chế.

Được biết, Thư hiện đang làm thợ nhôm kính, đã li hôn vợ và có 1 tiền án về tội giết người, nhưng cách đây 6 năm, đối tượng đã mãn hạn tù.

Đức Tùy