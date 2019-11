Mẫu Sơn 7 độ C, rét nhất từ đầu đông

Trao đổi với Zing.vn, ông Lưu Minh Hải, Giám đốc đài Khí tượng Thủy văn Lào Cai cho biết đêm 18, rạng sáng 19/11, nhiệt độ tại Sa Pa ở mức 8-11 độ C, trời rét đậm rét hại kèm theo mưa phùn và sương mù.

Trong khi đó, nhiệt độ thấp nhất tại đỉnh Mẫu Sơn (Lạng Sơn) đã xuống ngưỡng 7,1 độ C, thấp nhất trong đợt rét lần này, đồng thời thấp nhất tính từ đầu đông. Nhiệt độ ban ngày ghi nhận được tại 2 khu vực trên ở trong khoảng 15-16 độ C - ngưỡng rét đậm.

“Trạng thái mưa rét chỉ kéo dài tại các tỉnh miền núi phía Bắc đến hết ngày 20/11. Sau đó, không khí lạnh suy yếu sẽ khiến nền nhiệt tăng lên, trời ấm hơn và ban ngày có nắng”, ông Hải cho biết.

Nền nhiệt tại Sa Pa đêm qua và sáng nay chỉ ở ngưỡng 8-11 độ C, Mẫu Sơn 7,1 độ C, trời rét đậm rét hại kèm theo sương mù và mưa phùn. Ảnh: Việt Linh.

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng 19/11, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi ở phía tây bắc Bắc Bộ và các tỉnh Trung Trung Bộ. Vịnh Bắc Bộ có gió đông bắc cấp 6-7, giật cấp 8.

Từ đêm qua, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đã trở rét. Tại Hà Nội, nhiệt độ thấp nhất ghi nhận được trong ngưỡng 16-19 độ C. Gió mùa đông bắc đã gây mưa ngay trong tối 18/11, bắt đầu từ các vùng núi ở Cao Bằng, Lạng Sơn, sau đó dịch nhanh xuống các tỉnh trung du và đồng bằng.

Trạng thái này sẽ tiếp tục duy trì trong hôm nay. Ban ngày, nền nhiệt tại Hà Nội và các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ duy trì trong khoảng 22-26 độ C, càng về tối trời càng rét. Khu vực vùng núi có nhiệt độ thấp nhất, 15-18 độ C, cao nhất 22-25 độ C.

Ảnh hưởng của đợt không khí lạnh cũng sẽ gây mưa lớn cho các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi. Khu vực từ Thừa Thiên - Huế đến Quảng Ngãi sẽ có mưa kéo dài đến hết ngày 22/11. Quảng Nam và Quảng Ngãi có mưa lớn nhất tập trung trong ngày 21/11.

Theo Zing