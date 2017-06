"Ma men" dùng mũ bảo hiểm tấn công cảnh sát giao thông ở Sài Gòn

Khuya 13/6, một tổ CSGT thuộc Đội tuần tra dẫn đoàn (PC67, Công an TP.HCM) đang lập chốt, kiểm tra hành chính kết hợp phòng chống đua xe trái phép tại giao lộ Lê Quang Định – Phạm Văn Đồng (quận Gò Vấp). Lúc này, tổ công tác phát hiện 2 thanh niên điều khiển xe máy mang biển kiếm soát tỉnh Long An có biểu hiện say xỉn, gây tai nạn với một người phụ nữ đang chờ đèn đỏ.

Thanh niên cầm tờ giấy giống tiền đưa cho một chiến sĩ CSGT để mong bỏ qua. Ảnh: Công an cung cấp.

Một cảnh sát ra hiệu lệnh dừng xe và kiểm tra hành chính, đo nồng độ cồn đối với người cầm lái tên Trần Tuấn Anh (24 tuổi, quê Tiền Giang). Kết quả Tuấn Anh không mang theo bất kỳ giấy tờ xe, bằng lái xe và có nồng độ cồn vượt quá mức quy định (0.65 mg/lít khí thở).

Trong quá trình cảnh sát lập biên bản lỗi vi phạm hành chính, Tuấn Anh bị cho có ý định hối lộ, mong được bỏ qua lỗi vi phạm.

Không được bỏ qua, thanh niên 24 tuổi đã lớn tiếng chửi bới. Khi một cảnh sát cơ động tên Nguyễn Trung Tài đưa phượng tiện lên xe chuyên dụng đã bị Tuấn Anh cầm nón bảo hiểm đánh mạnh vào tay. Thiếu tá CSGT Trương Tiến Sĩ đến can ngăn cũng bị “ma men” cầm nón bảo hiểm đập thẳng vào ngực, chấn thương.

Những chiến sĩ khác đã ập vào khống chế đưa Tuấn Anh về Công an phường 1, quận Gò Vấp, để lập biên bản, xử lý theo thẩm quyền.

Vị trí gần nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Google Maps.

Theo Lê Trai (Tri Thức Trực Tuyến)