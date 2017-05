Lý giải nguyên nhân Hà Nội trờ lạnh giữa tháng 5

Trong 2 ngày 18, 19/5, nhiệt độ miền Bắc ít biến động, gần như đi ngang suốt cả ngày do có mưa ẩm. Nhiệt độ cao nhất hôm qua tại Hà Đông, Hà Nội chỉ ở mức 21-22 độ C. Trong khi đó tại Sa Pa dao động mức 14-16 độ C khiến khách du lịch Sa Pa phải mặc áo rét ngay giữa mùa hè.

Trời mưa kèm không khí lạnh yếu kéo nền nhiệt miền Bắc giảm mạnh giữa tháng 5. Hình minh họa

Cả ngày và đêm qua, mưa tiếp diễn tại phía Đông Bắc Bộ khiến cảm giác se lạnh vẫn còn. Ngày hôm nay, dự báo thủ đô Hà Nội và các tỉnh đồng bằng sẽ có mưa, mưa rào vào sáng sớm, đến trưa, chiều mưa giảm dần.

Nhiệt độ tăng dần, cao nhất trong ngày phổ biến 27-30 độ C. Sang ngày mai, trời sẽ bật nắng khiến nền nhiệt sẽ tăng nhanh trở lại.

Lý giải hiện tượng thời tiết mưa lạnh vào giữa tháng 5, theo ông Lê Thanh Hải, Phó giám đốc Trung tâm khí tượng thủy văn Quốc gia, đợt rét này hiếm gặp nhưng không phải là bất thường. Khoảng thời gian này vào năm 1979 khí tượng từng ghi nhận mức 21 độ C ở Hà Nội, năm 1990 là 19 độ C.

"Tháng 5 thường vẫn xảy ra khoảng 3-4 đợt không khí lạnh yếu gây mưa rào và giông, kết hợp hệ thống thời tiết trên cao, trời nhiều mây và âm u hơn gây cảm giác lạnh, nhưng nó chỉ diễn ra tức thời, chỉ 1-2 ngày", ông Hải nói và cho biết tháng 6 vẫn có thể xuất hiện đợt không khí lạnh tác động đến miền Bắc.

Một chuyên gia khác cũng cho rằng trời lạnh ở miền Bắc là do tác động của không khí lạnh tăng cường từ đêm qua, cộng thêm những cơn mưa rả rích đẩy nhiệt độ xuống thấp.

Tại các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ, hôm nay được dự báo tiếp tục có mưa rào và dông rải rác vào chiều tối nay. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất ở cả 2 khu vực phổ biến 30-34 độ C.

Mưa dông cũng gây thời tiết xấu trên biển, ở vịnh Bắc Bộ, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm quần đảo Hoàng Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày hôm nay:

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 75 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 20 - 23oC; Nhiệt độ cao nhất từ: 29 - 32oC

Phía Đông Bắc Bộ; Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 70 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 21 - 24oC; Nhiệt độ cao nhất từ: 27 - 30oC

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 21 - 24oC; Nhiệt độ cao nhất từ: 26 đến 29 độ, phía Nam 29-32oC

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 58 - 94%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 - 26oC; Nhiệt độ cao nhất từ: 31 - 34oC

Tây Nguyên: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm nhiều mây, có mưa, mưa rào và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ : 20 - 23oC; Nhiệt độ cao nhất từ: 30 - 33oC

Nam Bộ: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 58 - 94%. Nhiệt độ thấp nhất từ : : 24 - 27oC; Nhiệt độ cao nhất từ : : 31 - 34oC

Hà Nội: Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 70 - 94%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 22 - 24oC;Nhiệt độ cao nhất từ: 27 - 30oC

K.N (th)