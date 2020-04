Lùm xùm diễn biến vụ việc Thượng úy CSGT bị tố "gạ tình" người vi phạm

Liên quan tới vụ việc một Thượng úy CSGT ở Nha Trang (Khánh Hòa) bị tố "gạ tình" người vi phạm gây xôn xao dư luận những ngày qua, trên báo Pháp luật TP.HCM cho hay, ngày 22/4, Thanh tra Công an tỉnh Khánh Hòa đã mời bà H.A, vợ Thượng úy CSGT N.C.A lên làm việc.

Ông A. bị bắt quả tang trong khách sạn với cô N. (cắt từ clip)

Tại đây, bà A. cho biết, ngay sau khi bắt quả tang, quay clip chồng và cô N. trong khách sạn, bà đã chủ động báo cho Công an phường Lộc Thọ, TP Nha Trang. Khi Công an phường Lộc Thọ lập biên bản, cô N. có yêu cầu không được đưa video clip đã quay lên mạng xã hội và bà H.A đã cam kết trong biên bản. Tuy nhiên, vì bức xúc do chồng phản bội nên bà A. đã tung hình ảnh lên mạng.



"Bức xúc vì việc làm sai trái, phản bội của chồng nên tôi đã đưa hình ảnh và thông tin lên Facebook nhưng không hề đăng clip vì đã cam kết. Sau khi thấy có quá nhiều người chia sẻ nên tôi đã chủ động gỡ xuống", bà H.A nói.

Theo bà A., bà đăng thông tin lên trang mạng xã hội về cảnh sát giao thông vì có nhiều bạn bè của chồng theo dõi, nhằm tố cáo chồng đã phản bội.

Trước đó, trên báo Tuổi Trẻ, bà A. cho biết, hai người cưới nhau từ năm 2015 và đến nay đã có 2 con. Bà H.A. cho hay đã theo dõi và đầu năm 2020 phát hiện chồng mình có nhiều tin nhắn tình cảm, có nội dung chuyện giường chiếu với 2 người, gồm 1 tiếp viên nhà hàng ở Nha Trang và 1 phụ nữ trẻ có chồng ở huyện Cam Lâm.

Tiếp đó, ngày 22/3 bà theo dõi, bắt quả tang ông N.C.A. và cô N. trong 1 khách sạn ở Nha Trang

Bà H.A. nói đã quay lại clip vụ việc và giao cho Công an phường Lộc Thọ (TP Nha Trang). Công an phường Lộc Thọ cũng lập biên bản vụ việc này.

Liên quan đến vụ việc, trên báo Người lao động, Thượng úy A cho biết chính người phụ nữ tên N. đã chủ động nhắn tin gạ gẫm anh.

"Chính xác là người tên K.N. chủ động gạ, trong tin nhắn đã thể hiện điều này. Khi đọc tin nhắn thì có thể hiểu được ai là người gạ ai. Tôi đã làm báo cáo lên công an TP về sự việc như thế nào. Tôi sai đến đâu thì chờ thanh tra xác minh, sai phạm đến đâu thì xử lý kỷ luật đến đó", Thượng úy A. nói.

Tuy nhiên, ngược lại những gì Thượng úy A nói, cô N. cho hay thượng úy A. không phải là CSGT trực tiếp lập biên bản bắt cô vi phạm giao thông mà là người gặp cô ở nơi xử lý và chủ động xin số điện thoại, chủ động kết bạn Zalo và nhắn tin "gạ tình".

Do dịch bệnh COVID-19, nơi làm việc đóng cửa, không có việc làm nhiều ngày nên N. cho biết đang rất cần giấy tờ để chạy xe về quê. Thượng úy A. yêu cầu đưa 600.000 đồng để nộp phạt và gợi ý phải "trả ơn". Sau khi nhắn tin qua lại, N. đồng ý đi khách sạn với Thượng úy A. thời gian 2 giờ nhưng từ chối ở qua đêm theo yêu cầu của Thượng úy A. do mẹ cô vừa từ quê lên thăm.

N. kể, khoảng 23 giờ đêm đó, sau khi nhận được tin nhắn của Thượng úy A., vì nóng lòng muốn lấy giấy tờ xe để về quê nên cô đến một khách sạn trên đường Lý Tự Trọng, TP Nha Trang. N. lên phòng 203 đã có Thượng úy A. chờ sẵn.

Hai người ở trong phòng khoảng gần 10 phút thì nghe gọi cửa phòng để khách sạn giao khăn. "Lúc đó ông A. chỉ mặc quần đùi trên người ra mở cửa thì vợ, mẹ vợ và hai người đàn ông họ hàng bên vợ của ông A. lao vào khống chế và quay phim" - N. nói. N. cho biết lúc bị khống chế thì trong tình trạng bán khỏa thân và đã bị ai đó đánh bầm mắt và nhiều cái vào đầu.

"Công an hỏi có yêu cầu xử lý về việc bị hành hung gây thương tích không nhưng tôi từ chối vì mình đã sai quá rồi. Vào chung phòng khách sạn với chồng người khác là đã quá sai trong khi trên tài khoản Zalo của ông A. không có hình ảnh gì của gia đình nên tôi cứ tưởng ông ta chưa có vợ con. Người ta chỉ lấy một đoạn tin nhắn rồi đổ cho tôi gạ tình là không đúng vì tất cả trong vụ này, ông A. đều là người chủ động", N. nói.

Trên báo Pháp luật TP.HCM, người phụ nữ này nhắc lại do nôn nóng lấy giấy tờ xe về quê nên chấp nhận đi khách sạn.

Trước đó, vào chiều 18/4, một tài khoản đã đăng bài viết "Cảnh sát giao thông TP. Nha Trang bắt xe gái trẻ xin số điện thoại, gạ đi khách sạn" trên một diễn đàn.

Bài viết có nội dung tố ông N.C.A., Thượng úy công tác tại Đội CSGT Nha Trang, trong lúc làm nhiệm vụ tuần tra chiều 22/3, đã bắt xe của một phụ nữ tên K.N.. Ông A. đã gạ cô gái này đi quan hệ tình dục tại một khách sạn ở TP. Nha Trang...

Vụ việc hiện đang được Thanh tra Công an tỉnh Khánh Hòa xác minh làm rõ.

K.N (th)