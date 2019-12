Lực lượng chức năng nói gì về nữ phụ xe chết thảm vì đóng cốp giữa cao tốc Hà Nội - Bắc Giang

Liên quan đến vụ tai nạn liên hoàn xảy ra vào chiều 3/12, trên cao tốc Hà Nội – Bắc Giang, ngày 4/12, thông tin từ một lãnh đạo Công an huyện Gia Lâm cho biết, đơn vị đang thụ lý giải quyết vụ tai nạn giao thông trên.

Hiện trường vụ tai nạn liên hoàn.

Vị này cho hay, quá trình khám nghiệm hiện trường, lực lượng chức năng xác định, nạn nhân tử vong là Lê Thị Vân (SN 1961, trú ở huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang).

Theo tài liệu của công an, vào 16h45 ngày 3/12, tại Km 153+700 đường 1B qua địa bàn xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa 4 phương tiện. Bao gồm, ôtô bán tải mang BKS 29C- 807.49, ôtô khách mang BKS 37B - 023.61, xe máy mang BSK 29K1 - 2002 và xe ôtô mang BKS 98B - 021.47.

Khi ôtô khách mang BKS 98B - 021.47 đang chạy tuyến Bắc Giang – Hà Nội dừng đỗ ở khu vực cao tốc, đoạn gần đường 1B thì người phụ nữ được cho là chủ xe khách này đã xuống đóng cốp xe. Khi đang đứng ở phía sau xe để đóng cốp thì bất ngờ bị tai nạn, chị Vân tử vong tại chỗ.

Cơ quan chức năng cũng đã xác định danh tính của các tài xế liên quan đến vụ tai nạn liên hoàn trên. Cụ thể, xe ôtô mang BKS 98B - 021.47 do Giáp Văn Lâm (SN 1980, ở huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang) điều khiển.

Xe ôtô bán tải mang BKS 29C- 807.49 do Nguyễn Trường Giang (SN 1981, ở huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình) điều khiển. Xe ôtô mang BKS 37B - 023.61 do Nguyễn Đình Phong (SN 1981, ở huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) điều khiển. Xe máy mang BSK 29K1 - 2002 trên xe có 2 người, chưa xác định được danh tính.