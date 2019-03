Lục được đống ảnh cưới ngày xưa của bố mẹ, dân tình thi nhau khoe như của báu

Nếu một ngày nào đó dọn nhà, chúng ta vô tình tìm thấy những bức hình cưới của bố mẹ mấy chục năm trước, không biết cảm xúc của chúng ta sẽ thế nào nhỉ? Có lẽ vừa mừng vui, vừa bất ngờ, vừa háo hức lại vừa sụt sùi xúc động như đang quay ngược thời gian trở về quá khứ, được chứng kiến đám cưới của 2 phụ huỵnh thời bấy giờ. Và đảm bảo, ai trong chúng ta cũng tò mò về những bộ trang phục, cách trang điểm, kiểu tóc, thậm chí cả nhà cửa, đồ đạc hồi đó ra sao nữa.

Mới đây, trong một diễn đàn lớn trên mạng xã hội, giới trẻ lại hào hứng khoe ảnh cưới bố mẹ từ thời "ông bà anh" một cách rầm rộ. Bắt nguồn từ cô nàng có nickname Xiao YYonnie khi vô tình bới được đống ảnh cưới năm xưa của hai bậc phụ huynh, vừa đăng lên Facebook khoe đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của hàng ngàn cư dân mạng.

Đính kèm bức ảnh là lời "tự thú": "Chuyện là mẹ mình giấu album cưới khá kĩ, hiếm khi lấy ra cho ai xem, chỉ khi lúc nhỏ mình mới xem được vài lần thôi nhưng không nhớ rõ ra sao cho lắm. Theo thời gian mình bận rộn đi học, đi làm nên cũng quên mất sự tồn tại của album cưới luôn. Và mới lúc nãy chả hiểu sao mình canh mẹ mình xuống nhà xem tivi thì mình mới lén vào phòng lấy ra xem thử, vừa lật ra xem thì liền thấy cảm xúc dâng trào kinh khủng, có lẽ là do mình yêu thích, nhớ nhung vô cùng cái bầu không khí êm đềm của ngày xưa quá. Không xét về hoàn cảnh hiện tại thì ba mẹ mình của ngày xưa trông hạnh phúc lắm.

Và đặc biệt là áo cưới ngày xưa, cái mà nhiều người nói là đã xưa rồi, đã lỗi thời rồi, quá sến súa, không phù hợp với hiện đại này lại làm mình yêu thích thật sự. Bây giờ muốn tìm loại áo cưới như thế mà sao thấy khó quá, mình chỉ hy vọng sau này đến lượt mình kết hôn thì mình sẽ có cơ hội diện loại áo cưới "cổ, xưa, sến" này".

Bức ảnh này đã mở màn trào lưu khoe ảnh "phụ huynh em" từ thời ngày xưa.

Ngay sau khi bài viết kèm bức ảnh đăng tải, rất nhiều người đã trầm trồ khen ngợi nhan sắc của 2 phụ huynh đồng thời dân mạng thi nhau kể về những kỷ niệm ngày cưới của bố mẹ mình, dù chỉ được nghe kể lại.

"Dù là ngày xưa nhưng nhan sắc 2 phụ huynh nổi bật thật. Váy cưới cũng đẹp nữa. Nhìn đơn giản mà bình yên, hạnh phúc ghê".

"Cứ nhìn hình cưới của quý phụ huynh mình lại nhớ hồi xưa mình bật băng đám cưới ba mẹ mình lên coi xong ngồi khóc ngon lành, khóc từ lúc đút đầu đĩa tới hết, ba mình còn chửi mình là đồ điên nữa, mà hồi nhỏ có biết gì. Áo cưới mẹ mình ngày xưa là áo dài, có áo choàng, ren rủng hoa hoè tá lả, giờ vẫn còn cất tủ".

"Bố mẹ mình còn không có ảnh cưới cơ. Dắt nhau về nhà giới thiệu 2 bên gia đình họ hàng rồi về ở với nhau. Nhà bố mình nghèo lắm. Mẹ mình cũng nghèo. Nhưng 2 người lúc nào cũng tu chí làm ăn, không ăn chơi này nọ. Mình cũng chỉ ước sau này gặp được 1 người giống bố mình thôi".

Dưới phần bình luận, rất nhiều bạn trẻ "tranh thủ" khoe những bức hình cưới của ba mẹ mình với dòng nhận xét đầy tự hào.

"Mình cũng muốn đi dự đám cưới của ba mẹ mình một lần cho biết. Than cha cưới than mẹ ra mình than nâu". Ảnh: Ai Quynh Tran