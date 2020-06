Luật sư nói gì về vụ CSGT Lạng Sơn rút súng truy đuổi xe tải vi phạm?

Liên quan đến clip "cảnh sát giao thông rút súng truy đuổi xe vi phạm như phim hành động" gây xôn xao dư luận, ngày 29/6, Thượng tá Dương Văn Toàn - Trưởng phòng CSGT - Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, địa điểm xảy ra sự việc là tại KM 19+700 trên Quốc lộ 1A, đoạn đi qua TP. Lạng Sơn vào lúc 9h15 ngày 27/6.

Theo đó, thời gian trên, Phòng CSGT chủ trì, phối hợp với CSGT, Công an TP. Lạng Sơn, thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn Quốc lộ 1A thì bất ngờ phát hiện một tài xế xe tải đang sử dụng điện thoại di động trong lúc lái xe và không thắt dây an toàn nên đã ra hiệu lệnh dừng xe vi phạm.

"Sau khi ra hiệu lệnh dừng xe, tài xế xe tải này không chấp hành mà còn tiếp tục tăng ga bỏ chạy, nên anh em đã cử một xe chuyên dụng cùng 2 cán bộ CSGT đuổi theo để yêu cầu tài xế xe tải dừng lại. Việc này, cũng đã được một cán bộ CSGT dùng điện thoại quay lại toàn bộ quá trình truy đuổi", Thượng tá Toàn cho biết.

Cũng theo vị Trưởng phòng CSGT, sau khi nhiều lần ra hiệu lệnh dừng xe nhưng tài xế xe tải vẫn không chấp hành. Nhận thấy hành vi của lái xe tải sẽ gây mất an toàn giao thông nên một cán bộ CSGT đã phải rút súng đạn cao su, chĩa về phía lốp xe thì tài xế xe tải kể trên mới chịu dừng lại.

"Tại cơ quan công an, danh tính lái xe tải được xác định là Đào V.T. (SN 1989, quê Hương Sơn, Hà Tĩnh). Lực lượng chức năng cũng đã lập biên bản vi phạm đối với lái xe này", Thượng tá Dương Văn Toàn thông tin thêm.

Hình ảnh CSGT Lạng Sơn chĩa súng trấn áp tài xế xe tải vi phạm.

Liên quan đến vụ việc trên, luật sư Trần Xuân Tiền (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho biết, nếu chiếc xe tải cố tình bỏ chạy thì lực lượng chức năng được quyền sử dụng súng theo luật pháp quy định.

Cụ thể, tại điều 5 của Thông tư 65 quy định về nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung tuần tra kiểm soát của CSGT đường bộ có quy định: CSGT được sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ và phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ theo quy định của pháp luật.

Được dừng các phương tiện đang tham gia giao thông đường bộ; kiểm soát phương tiện, giấy tờ của phương tiện; kiểm soát người và giấy tờ của người điều khiển phương tiện, giấy tờ tùy thân của người trên phương tiện đang kiểm soát, việc thực hiện các quy định về hoạt động vận tải đường bộ theo quy định pháp luật.

Luật sư Quách Thành Lực (Công ty Luật TNHH LSX) cũng cho rằng, việc các chiến sĩ CSGT rút súng buộc phương tiện phải dừng lại là cần thiết và đúng quy định của pháp luật.

"Tôi thấy không những trong trường hợp này mà còn rất nhiều trường hợp khác các chủ phương tiện vi phạm giao thông có hành vi không chấp hành hiệu lệnh dừng xe kiểm tra và chống đối người thi hành công vụ.

Tài xế trong đoạn clip này không những không dừng xe theo hiệu lệnh của CSGT mà còn tăng ga tiếp tục bỏ chạy có thể gây nguy hiểm cho các chiến sĩ CSGT đang làm nhiệm vụ cũng như người dân tham gia giao thông trên đường. Do đó, việc CSGT dùng biện pháp mạnh răn đe là rất đúng", luật sư Quách Thành Lực cho hay.

Theo luật sư Lực, trong vụ việc ở Lạng Sơn, dù biết lực lượng CSGT lái xe trước mặt ra hiệu lệnh dừng xe nhưng tài xế xe ô tô vẫn cố tình tăng ga bỏ chạy gây nguy hiểm, cản trở người thi hành công vụ thực hiện công vụ. Do đó, chiếu theo những quy định phân tích ở trên thì việc chiến sĩ CSGT rút súng chĩa về tài xế xe tải để trấn áp là hoàn toàn hợp lý.

"Việc rút súng là hành động cứng rắn, nghiêm minh của các chiến sĩ CSGT đáng nhận được những lời khen ngợi, biểu dương. Lực lượng CSGT kiên quyết trong xử lý vi phạm không thể làm ngơ cho những người vi phạm có hành vi chống đối lộng hành, đồng thời tránh được những vụ tai nạn thương tâm, ảnh hưởng đến người vô tội khác", luật sư Lực bày tỏ.

Nhật Tân