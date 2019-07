Thông tin này được luật sư Trần Bá Học, người bào chữa cho ông Nguyễn Hữu Linh, cựu Phó viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) TP. Đà Nẵng chia sẻ với phóng viên chiều 22/7.

Theo đó, trong ngày hôm nay, luật sư Học đã gửi đơn kiến nghị đến VKSND Q.4 và TAND Q.4 (TP.HCM) cùng các đơn vị liên quan về việc kiến nghị đình chỉ vụ án, đình chỉ bị can đối với ông Nguyễn Hữu Linh vì hành vi không cấu thành tội "Dâm ô với người dưới 16 tuổi".



Trong lá đơn kiến nghị dài 4 trang giấy này, luật sư Học cho rằng, ngày 25/6, TAND Q.4 đã đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm. Tuy nhiên, sau đó TAND Q.4 đã trả hồ sơ điều tra bổ sung, làm rõ giám định từ 21 giờ 10 phút 11 giây đến 21 giờ 10 phút 18 giây, bàn tay trái của ông Linh có chạm vào phần cơ thể phía trước của bé gái hay không.

Ông Linh khai tên giả khi làm việc với BQL tòa nhà

Theo đó, ngày 19/7, Cơ quan CSĐT Công an Q.4 (TP.HCM) đã có kết luận điều tra bổ sung số 02/KLĐTBS. Nội dung thể hiện, ngày 11/7/22019, Phòng kỹ thuật hình sự Công an TP.HCM có kết luận giám định bổ sung số 1215/KLGĐ-TT kết luận, không đủ cơ sở kết luận giám định trong khoảng thời gian từ 21 giờ 10 phút 11 giây đến 21 giờ 10 phút 18 giây, bàn tay trái của ông Nguyễn Hữu Linh có chạm vào phần cơ thể phía trước thân người của bé gái hay không. Nguyên nhân dẫn tới kết luận giám định bổ sung này là do hình ảnh khuất tầm quan sát của camera.

Theo đơn kiến nghị của luật sư Học, sau 2 lần điều tra bổ sung, cơ quan điều tra xác định ông Linh có hôn vào má cháu bé. Tuy nhiên, kết luận giám định không thể khẳng định việc ông này có dùng tay sờ bóp vào các bộ phận nhạy cảm phía trước của cháu bé do camera bị che khuất. Ngoài ra, tại các lời khai của bị hại, cha mẹ bị hại vẫn xác định ngoài việc ông Linh hôn má thì ông này không có hành vi dùng tay sờ bóp vào bộ phận sinh dục.

Từ những dẫn chứng này, luật sư Học đề nghị áp dụng nguyên tắc suy đoán vô tội tại Khoản 1, Điều 31 của Hiến pháp năm 2013: "Người bị buộc tội không được coi là có tội cho đến khi được chứng minh theo trình tự luật định và có bản án kết tội của tòa án đã có hiệu lực pháp luật", luật sư viết trong đơn.

Luật sư bào chữa cho rằng, hành vi này của ông Nguyễn Hữu Linh không phải là dâm ô?

Ngoài ra, luật sư Học cũng cho rằng, Thông tư 01/1998 hiện nay vẫn là văn bản làm cơ sở để các cơ quan tiến hành tố tụng áp dụng để xử lý các tội phạm dâm ô. Và từ trước khi có dự thảo nghị quyết này cho đến nay, vẫn chưa có văn bản hướng dẫn chính thức, rõ ràng khẳng định hành vi "hôn vào má" có được xem là hành vi dâm ô hay không.

"Chính vì vậy, dự thảo của nghị quyết mới liệt kê hành vi "hôn vào những bộ phận nhảy cảm (ví dụ bộ phận sinh dục, ngực, vùng mặt, đầu, đùi, mông…) trên cơ thể người dưới 16 tuổi" là hành vi dâm ô", luật sư bào chữa cho ông Linh phân tích.

Phần cuối của đơn kiến nghị, luật sư Học thể hiện quan điểm: "Với những phân tích trên có thể khẳng định rằng ông Nguyễn Hữu Linh vô tội không có hành vi dâm ô với bị hại như các cáo buộc của VKSND Q.4, Công an Q.4. Nói cách khác, hành vi của ông Nguyễn Hữu Linh không cấu thành tội dâm ô với người dưới 16 tuổi".

Như phản ánh, tối 1/4, Ban quản lý (BQL) chung cư Galaxy 9 trên đường Nguyễn Khoái (P.1, Q.4) được bảo vệ báo có một người đàn ông ôm hôn bé gái trong thang máy. Ngay lập tức, BQL chung cư đã xem lại camera, rà soát các căn hộ liên quan và kiểm tra thẻ ID vào thang máy.

Khi xác định được người liên quan, BQL chung cư yêu cầu tạm ngắt nguồn điện sinh hoạt tại căn hộ trên. Đến sáng 2/4, BQL đã mời người đàn ông này xuống làm việc. Sau khi xem lại camera, người đàn ông này thừa nhận có hành động ôm hôn bé gái. Lúc này BQL chung cư lập biên bản ghi nhận sự việc.

Chung cư nơi xảy ra sự việc

Đáng lưu ý, trong quá trình làm việc với BQL chung cư, do sợ mất danh dự nên ông Linh đã khai tên giả là Nguyễn Văn Hưng, có số CMND là 20003347 do Công an tỉnh Quảng Nam cấp tháng 10/2007. Sau đó, đến 18h, ông Linh trở về Đà Nẵng.

Khi clip dài 58 giây được phát tán trên mạng, chiều 3/4, ông Linh đến Công an Q4 trình diện và khai nhận vào ngày 1/4 ông có đến căn hộ của con ở chung cư Galaxy để lưu trú. Tại đây, ông thừa nhận có hành vi ôm hôn bé gái trong thang máy.

Ngày 21/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Q.4 ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Nguyễn Hữu Linh.

