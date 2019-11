Lũ lớn đánh sập cầu độc đạo, dân lấy cây bắc cầu tạm qua sông

Ngày 3.11, ông Phạm Văn Nam - Chủ tịch UBND huyện An Lão cho biết, sau bão số 5, trên sông Dinh xuất hiện trận lũ lớn đã đánh sập 2 nhịp cầu An Liên (xã An Dũng).

Theo ông Nam, huyện đã mời Sở Giao thông Vận tải ra kiểm tra, đồng thời sở này đã có phương án làm cầu tạm để hỗ trợ cho người dân nhưng phải chờ nước rút.

Cũng theo ông Nam, cầu An Liên xây dựng đã lâu, hiện xuống cấp nặng. Thế nhưng, do nằm trong khu vực lòng hồ Đồng Mít, đến năm 2020, huyện có chủ trương di dời người dân xã An Dũng xuống chỗ khác nên không làm cầu kiên cố. Hiện 1.200 hộ dân 2 xã An Dũng, An Vinh bị cô lập.

Những ngày qua người dân đã ghép cây lên các nhịp đã gãy để đi bộ qua sông.

Sau bão số 5, sông Dinh xuất hiện trận lũ lớn đã đánh sập 2 nhịp cầu An Liên. Ảnh: Đ.X

“Đây là con đường độc đạo về trung tâm huyện An Lão. Biết nguy hiểm nhưng nhu cầu đi lại của bà con rất lớn nên không còn cách nào khác.



Hiện giờ nước lũ cũng rút xuống ít, người dân có thể đi qua lại bằng cầu tạm, nhưng xe máy thì chưa qua được. Địa phương cũng đã cử lực lượng xuống để trực tại cầu hướng dẫn bà con đi lại” - ông Nam cho biết.

Còn ông Đinh Văn Lớ - Chủ tịch UBND xã An Dũng thông tin thêm, nước sông dâng lên cao, chảy xiết khiến việc qua lại ở những đoạn cầu ghép rất nguy hiểm. Hiện nhiều thầy cô, cùng học sinh vẫn phải nghỉ học, chưa thể đến trường vì lũ chia cắt.

Theo Lao Động