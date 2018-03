Lời kể đau nhói lòng của chàng trai dân tộc Thái bị trộm cây hồng cổ 20 năm tuổi

Hà Văn Lương cho biết, cây hoa hồng cổ bị kẻ xấu đào trộm là tài sản tinh thần quý giá do bố em để lại mà tiền bạc không thể so sánh được.

Trước nhiều thông tin từ mạng xã hội facebook về cậu bé bị mất trộm cây hoa hồng cổ, phóng viên Dân Việt đã về thực tế tại nơi ở của gia đình em Lương. Theo quan sát, tính từ nhà Lương ra đến Quốc lộ 6 chưa đầy 100m, nhà nằm dưới một khoảng đất lõm, bao quanh là ruộng và vườn cây ăn quả. Được biết, hiện Lương và mẹ đang làm công nhân cho gia đình bà Nguyễn Thị Lan. Tại đây, Lương được bà Lan giao cho quản lý vườn hoa, còn mẹ làm sữa chua trong xưởng của bà Lan.

Ngôi nhà của mẹ con em Hà Văn Lương nằm lõm trong một khu đất sát ven Quốc lộ 6 bao quanh là ruộng và nương chè.

Qua cách nói chuyện của Lương khác hẳn hoàn toàn với dáng vẻ bề ngoài của một học sinh vừa tốt nghiệp trường cấp 3, chàng thanh niên trẻ dáng vẻ hiền lành, nhanh nhẹn, cứng cỏi, tháo vát. Vừa ngồi Lương vừa tâm sự: Trước đây hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, bố mất sớm vì bệnh thận, chị gái đi lấy chồng sớm nên ở nhà còn lại có 3 người (2 mẹ con và ông cụ năm nay đã gần 100 tuổi). Mọi công việc lớn nhỏ trong nhà đều do 2 mẹ con tự gánh vác.

Kể về hoàn cảnh của gia đình, chị Bùi Thị Mai (mẹ của Lương), nói rằng: Trước đây gia đình rất khó khăn, ngày chồng ốm nặng trong nhà không có gì đành phải bán nhà đi mới có tiền đưa chồng đi chữa trị. Nhưng do căn bệnh suy thận của chồng quá nặng nên không chữa được. "Trước đó, chồng tôi có trồng một cây hoa hồng trước nhà, ngày nào các con cũng chăm sóc nó, cây có hoa rất đẹp, nhìn thấy hoa là nhớ tới người nhà, giờ thì cây đã bị mất".

Vị trí nơi gốc hồng cổ bì mất trộm vẫn còn nguyên rễ sót lại

Hà Văn Lương kể: Cây hồng nhà em trồng cách đây gần 20 năm, do bố em mua lại của người bác hiện đã chuyển vào trong Nam sinh sống. Bác trồng được 6 – 7 năm trước khi bố em mua lại. Đây là một loại hoa hồng cổ và hiện nay rất hiếm, mùi hương hoa tỏa ra rất thơm. Cây được 2 chị em chăm sóc hơn chục năm gốc to bằng cái phích, tỏa nhiều nhánh, rễ to. “Trước đây từ có rất nhiều người đến hỏi mua với giá rất cao 20 – 30 triệu nhưng nhà không bán.

“Đối với nhiều người cây hồng cổ chỉ là cây hoa bình thường nhưng đối với nhà em nó là tài sản tinh thần, do bố em để lại. Đến giờ em cũng không hy vọng là sẽ tìm thấy cây hồng nữa vì đã nhiều ngày trôi qua, chỉ mong vạch trần được kẻ trộm, không để hắn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, không thì hắn lại tiếp tục đi trộm của người khác”, Lương bày tỏ thêm.

Rễ cây hồng cổ bị mất trộm.

Bà Nguyễn Thị Lan, chủ nhân vườn hoa nơi em Lương đang việc, nói rằng: Cháu Lương là một người rất chăm chỉ, cầu thị, biết hoàn cảnh gia đình khó khăn nên cháu rất cố gắng làm việc. Trước khi lên đây làm, tôi có nói với cháu Lương rằng, cháu hãy bảo lưu lại kết quả thi đỗ đại học, về làm cho cô 1 năm, dành được ít tiền rồi đi học tiếp. Sau một thời gian làm việc ở đây, cháu nói rằng không muốn đi học nữa, muốn đi làm kiếm tiền hơn, sợ ra trường không xin được việc theo ý mình. Làm việc tại đây mỗi tháng Lương được 7 triệu đồng. Hiện tại cả 3 mẹ con (cả chị gái Lương) đều đang làm việc tại đây và đang có thu nhập ổn định.

Còn chị Phan Thị Niềm, ở cùng bản với chị Mai, nói rằng: Từ ngày tôi về làm dâu ở đây, tôi cũng thỉnh thoảng lên nhà chị Mai chơi, gia đình chị rất thoải mái gần gũi với mọi người. Lên nhà chị Mai tôi cũng biết ở nhà chị có một cây hoa hồng rất to, hoa nở rất đẹp, vừa rồi nghe nói bị kẻ trộm lấy mất...

Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin có được trong lần về tận gia đình em Hà Văn Lương-người bị mất trộm cây hoa hồng cổ gần 20 năm tuổi, giá trị gần 30 triệu đồng...

Theo Dân Việt